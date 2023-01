Alte Weihnachtsbäume finden neuen Nutzen im Zoo

Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.23

FRANKFURT/MAIN: Des einen Müll ist des anderen Schatz: Unverkaufte Weihnachtsbäume finden unter anderem im Zoo Frankfurt eine zweite Verwendung.

Die Nadelbäume kommen dort als Futter oder Spielzeug in die Tiergehege. «Das Nashorn nimmt es zum Spielen, Bären knabbern gerne daran herum», sagte Christine Kurrle vom Zoo Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur. Weihnachtsbäume, die bereits in Innenräumen waren oder geschmückt wurden, kommen dafür nicht infrage, da sonst Dekorationsreste in die Gehege geraten könnten. Auch in anderen Zoos werden unverkaufte Weihnachtsbäume an Tiere verteilt - in Zürich knabbern etwa die Netzgiraffen an den Nadelbäumen.