Alles rund um die US-Wahlen in Kürze

Biden über Trump: «Dieser Typ ist eine Schande»

CLEVELAND: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die Amerikaner am Tag vor der US-Wahl eindringlich zur Abwahl von Amtsinhaber Donald Trump aufgerufen. «Dieser Typ ist eine Schande», sagte Biden am Montag bei einem Auftritt in Cleveland im umkämpften Bundesstaat Ohio mit Blick auf Trumps Umgang mit der Corona-Pandemie, in der Biden dem Präsidenten Versagen vorwirft.

Der ehemalige US-Vizepräsident beklagte die mehr als 230.000 Toten und die hohe Zahl an täglichen Neuinfektionen. «Der erste Schritt, um dieses Virus zu schlagen, ist der Sieg über Donald Trump», sagte Biden. Er werde im Fall seines Sieges am ersten Tag im Amt handeln, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Der 77-Jährige, der in landesweiten Umfrage vor dem Republikaner Trump liegt, rief die Menschen auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. «Die Macht, dieses Land zu verändern, liegt in euren Händen», sagte Biden. «Ein Tag noch! Morgen haben wir eine Gelegenheit, eine Präsidentschaft zu beenden, die diese Nation gespalten hat.»

Trump und Biden nutzten den Abschluss des Wahlkampfs für Auftritte in besonders umkämpften Bundesstaaten. In Ohio deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Trump hatte den Staat 2016 sehr überzeugend gegen die damalige Gegnerin Hillary Clinton gewonnen. In Pennsylvania, wo Biden am Montag auch noch auftreten wollte, konnte sich Trump 2016 sehr knapp durchsetzen. Umfragen räumten Biden Chancen ein, sich dort durchzusetzen - es dürfte aber knapp werden.

Dutzende Millionen Amerikaner haben bereits vor dem offiziellen Wahltermin an diesem Dienstag ihre Entscheidung getroffen. Mehr als 96 Millionen Wahlberechtigte gaben ihre Stimme frühzeitig - per Brief oder persönlich im Wahllokal - ab. Das entspricht fast 70 Prozent der Gesamtzahl der Wähler 2016.

Biden zu möglichem Fauci-Rausschmiss: «Feuern wir Trump!»

WASHINGTON: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat auf die Andeutung von US-Präsident Donald Trump reagiert, den prominenten Gesundheitsexperten Anthony Fauci zu entlassen. «Ich habe eine bessere Idee: Wählt mich und ich werde Dr. Fauci einstellen und wir werden Donald Trump feuern!», sagte Biden am Montag bei einem Wahlkampfauftritt in Cleveland im Bundesstaat Ohio.

Der Immunologe Fauci gehört zur Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. Während Präsident Trump für eine Rückkehr zur Normalität trotz der hohen Fallzahlen ist, wirbt Fauci für Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Trump hat den renommierten Experten in der Vergangenheit mehrfach kritisiert, ihm Fehler vorgeworfen und ihn zuletzt als «Katastrophe» bezeichnet.

Am Sonntag deutete er an, Fauci nach der Wahl feuern zu wollen. Als die Menge in Florida «feuer Fauci» rief, sagte Trump: «Sagt es keinem, aber lasst mich warten bis ein kleines bisschen nach der Wahl. Ich weiß den Rat zu schätzen.»

Eine Mehrheit der Amerikaner bescheinigt Trump in Umfragen ein schlechtes Krisenmanagement in der Corona-Pandemie, in der die USA bereits mehr als 231.000 Tote zu beklagen haben und mehr als 9,2 Millionen Ansteckungen verzeichneten. Fauci genießt in Befragungen deutlich mehr Vertrauen als Trump. Biden verspricht, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen.

TRUMP: Biden will USA mit Lockdowns in «Gefängnisstaat» verwandeln

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat seinem Herausforderer Joe Biden kurz vor der Wahl vorgeworfen, die USA in der Corona-Pandemie in einen «Gefängnisstaat» verwandeln zu wollen. Der Demokrat Biden wolle gewöhnliche Bürger in deren Häuser einsperren «und gleichzeitig linksradikale Randalierer frei herumlaufen lassen», schrieb der Republikaner Trump am Montag auf Twitter. «Der Biden-Lockdown bedeutet keine Schule, keine Abschlüsse, keine Hochzeiten, kein Thanksgiving, kein Weihnachten, kein 4. Juli und keine Zukunft für Amerikas Jugend. Eine Stimme für Biden ist eine Stimme für Lockdowns, Entlassungen und Elend.»

Biden hat keine Lockdowns angekündigt, sondern versprochen, im Falle seines Wahlsieges bei der Bekämpfung der Pandemie auf Wissenschaftler zu hören. Die Infektionszahlen sind in den USA deutlich angestiegen. Trump behauptet dennoch täglich, die USA seien in der Corona-Krise bald über den Berg. Zuletzt hatte der führende US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci die Amerikaner auf eine deutliche Verschlechterung der Pandemie-Lage eingestimmt. Biden hatte bei der letzten TV-Debatte mit Trump gewarnt, die USA stünden vor «einem dunklen Winter», weil der Präsident keinen Plan zur Bekämpfung des Virus habe.

First Lady Melania Trump sagte am Montag bei einem Wahlkampfauftritt in Huntersville im umkämpften US-Bundesstaat North Carolina: «Wir haben die Möglichkeit, für einen Anführer zu stimmen, der eine glänzende Zukunft vor uns sieht, oder jemanden, der nur einen dunklen Winter sieht.» Biden wolle aus der Angst Wählerstimmen schlagen. «Der amerikanische Geist ist stärker als Covid-19.» Die Pandemie hat in den USA nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität mehr als 230.000 Menschen das Leben gekostet. Die Wahl in den Vereinigten Staaten findet an diesem Dienstag statt.

Vorfälle mit Trump-Unterstützern sorgen für Aufsehen

WASHINGTON: Mehrere Vorfälle mit Unterstützern von Präsident Donald Trump haben vor der US-Wahl am Dienstag für Aufsehen gesorgt. Nahe der Ostküstenmetropole New York verursachten am Sonntag Dutzende Autos mit Trump-Flaggen unter anderem auf einer Brücke ein Verkehrschaos. In New Jersey stauten sich lokalen Medienberichten zufolge Autos auf einer Länge von etwa acht Kilometern.

In Richmond (Virginia) gerieten nach Angaben der Zeitung «Daily News-Record» Unterstützer des Präsidenten mit einer Gruppe von Gegendemonstranten aneinander. Diese hätten den Tross nahe der umstrittenen Statue eines US-Südstaatengenerals gestoppt. Verletzt wurde offenbar niemand.

Im Floyd County (Georgia) sagte die örtliche demokratische Partei eine Wahlkampfveranstaltung am Sonntag unter Verweis auf bewaffnete Personen ab. «Wir wurden informiert, dass heute aufgrund von Trumps Besuch eine große Milizpräsenz in (der Stadt) Rome erwartet wird», hieß es in einer Mitteilung. Darüber hinaus habe man wegen des Trump-Besuchs keine Polizeipräsenz sicherstellen können.

Zuvor hatte ein Vorfall in Texas für Schlagzeilen gesorgt. Auf Aufnahmen war zu sehen, wie ein Wahlkampfbus des Teams von Trump-Herausforderer Joe Biden bei der Fahrt auf einer Schnellstraße unter anderem von Pick-ups und SUV, die mit Trump-Flaggen ausstaffiert waren, umringt wurde. Dabei berührten sich auch zwei Wagen direkt hinter dem Bus. Die Bundespolizei FBI nahm übereinstimmenden Medienberichten zufolge Ermittlungen wegen dieser scheinbaren Belästigung auf. Trump hatte das Video auf Twitter geteilt und geschrieben: «Ich liebe Texas!»

Biden-Wahlkampfbus: Zwischenfall auf Schnellstraße mit Trump-Fans

SAN ANTONIO: Auf einer Bustour von Wahlkampfhelfern des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ist es kurz vor der US-Wahl zu einem gefährlichen Vorfall gekommen. Wie US-Medien unter Berufung auf das FBI berichteten, befasst sich inzwischen auch die Bundespolizei mit einer auf mehreren Twitter-Videos festgehaltenen Szene, die sich am Samstag auf einer Schnellstraße ereignete.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich ein weißer SUV und ein schwarzer Pickup unmittelbar hinter dem Bus auf der Interstate 35 in Texas bei hoher Geschwindigkeit gegenseitig berühren und abzudrängen versuchen. Von welchem Auto der Kontakt ausging, ist auf den Videos nicht zweifelsfrei zu erkennen.

Nach entsprechenden Aufrufen in den sozialen Netzwerken war der Bus bei seiner Fahrt zwischen San Antonio und Austin von zahlreichen Autos umringt worden, überwiegend Pickups und SUVs mit Flaggen zur Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Dem Zeitungsbericht zufolge gingen von den Fahrzeugen Hupkonzerte und Beschimpfungen in Richtung des Wahlkampfbusses aus. Weder Biden noch seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, waren selbst in dem Bus.

Der Republikaner Trump teilte auf seinem Twitter-Account ein Video, auf dem die Fahrzeugkolonne rund um den Bus zu sehen ist, nicht aber der Zusammenprall der beiden Autos. Dazu schrieb Trump: «Ich liebe Texas!» Als Reaktion auf die FBI-Untersuchungen schrieb er am Sonntagabend (Ortszeit) zudem: «Meiner Meinung nach haben diese Patrioten nichts falsch gemacht.»

Die Demokraten sagten laut US-Medienberichten geplante Veranstaltungen in Texas wegen Sicherheitsbedenken ab. Biden und Trump liegen in dem Bundesstaat laut Umfragen kurz vor der US-Wahl am Dienstag weiter dicht beisammen.

Republikaner scheitern mit Klage gegen Stimmabgabe aus Autos in Texas

WASHINGTON: Die Republikaner sind im US-Bundesstaat Texas mit dem Versuch gescheitert, rund 127.000 Stimmzettel für ungültig erklären zu lassen, die Wähler direkt aus ihren Autos heraus abgegeben haben. Ein Bundesrichter in Houston wies am Montag eine Klage gegen das Verfahren ab. Zuvor hatte bereits das Oberste Gericht von Texas ähnlich entschieden.

Die Stimmen wurden im Harris County abgegeben, das als eher den Demokraten zugeneigt gilt. Texas hat seit dem Sieg von Jimmy Carter 1976 nicht mehr für einen Demokraten bei einer Präsidentenwahl gestimmt - in diesem Jahr zeigen die Umfragen aber ein relativ knappes Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden. Insofern könnten auch 127.000 Stimmen eine wichtige Rolle spielen.

Die Wahlbehörde von Harris County hat mit Blick auf die Corona-Krise zusätzlich Zelte neben Wahllokalen aufstellen lassen, in denen Autofahrer ihre Stimmzettel abgeben konnten, ohne die Fahrzeuge zu verlassen. Mehrere Republikaner hatten in ihrer Klage argumentiert, dass es für das Verfahren keine gesetzliche Grundlage gebe.

«Yes, we can» - Obama ruft Menschen in Georgia an die Wahlurnen

ATLANTA: Einen Tag vor der US-Wahl hat der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama die Bürger im besonders umkämpften Bundesstaat Georgia zum Wählen aufgerufen. «Wundert ihr Euch nicht, warum die Mächtigen so besorgt sind, wenn ihr wählt?», sagte Obama, der für Trump-Herausforderer Joe Biden Wahlkampf macht, am Montag bei einer Rede in Atlanta. «Es muss einen Grund geben, warum sie versuchen, euch das Wählen schwer zu machen. Weil sie wissen, dass sich die Dinge ändern, wenn ihr abstimmt». Obama spielte damit auf die weit verbreitete Behinderung bestimmter Gruppen beim Wählen an.

Wenn nur 60 oder 70 Prozent der Menschen wählen gingen, könne nicht nur Joe Biden Präsident werden, sondern es könnten auch die zwei ebenfalls zur Wahl stehenden Senatsmandate demokratisch werden, sagte Obama weiter. In seiner Rede ließ der 59-Jährige auch seinen berühmten Wahlkampf-Slogan von 2008 wieder anklingen. Es sei möglich, das Coronavirus zu besiegen, wenn Biden an die Macht gewählt würde: «Yes, we can», sagte Obama.

First Lady: Trump zieht Verbündete zur Verantwortung

WASHINGTON: First Lady Melania Trump hat mit dem harten Kurs von US-Präsident Donald Trump gegenüber Verbündeten für die Wiederwahl ihres Ehemannes geworben. «Amerikaner können für einen Anführer stimmen, der unsere Verbündeten zur Verantwortung zieht, oder für einen früheren Vizepräsidenten, der sich für amerikanische Größe entschuldigt», sagte Melania Trump am Montag - dem letzten Wahlkampftag - in Huntersville im umkämpften Bundesstaat North Carolina. «Unsere NATO-Verbündeten leisten nun weltweit ihren gerechten Beitrag. Etwas, auf das Donald seit dem ersten Tag seiner Amtszeit bestanden hat.»

Der Republikaner Trump fordert, dass die Bündnispartner ihre Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Er hat in dem Zusammenhang besonders Deutschland angegriffen und als Strafe einen Abzug von rund einem Drittel der US-Soldaten angekündigt. Sein demokratischer Herausforderer und frühere Vizepräsident Joe Biden sagte im Wahlkampf mit Blick auf die Verbündeten, er werde direkt nach seinem Wahlsieg bei ihnen anrufen «und sagen, dass Amerika zurück ist, Sie können auf uns zählen». Die USA wählen an diesem Dienstag einen Präsidenten.

Trump und Biden kurz vor Ende des Wahlkampfs in Pennsylvania

AVOCA: Am letzten Tag des Wahlkampfs in den USA hat Präsident Donald Trump den Amerikanern für 2021 das wirtschaftlich beste Jahr in der Geschichte des Landes versprochen. «Wir schaffen ein wirtschaftliches Machtzentrum, das in der Welt nicht seinesgleichen findet», sagte Trump am Montag in der Ortschaft Avoca im US-Staat Pennsylvania. Der Bundesstaat ist zwischen Trump und Herausforderer Joe Biden hart umkämpft. Auch Biden sprach am Montag in Pennsylvania - rund 500 Kilometer von Trump entfernt. Dabei zeigte er sich siegessicher und bezeichnete Trump als Verlierer.

Trump sagte vor einer dicht zusammenstehenden Menschenmenge: «Eine Stimme für Biden ist eine Stimme für das Verbot von Fracking und für die völlige Zerstörung von Pennsylvania.» Das umstrittene Fracking (Hydraulic Fracturing) für die Förderung von Öl und Gas wird in Pennsylvania intensiv diskutiert - beim Fracking wird unter hohem Druck eine Flüssigkeit in den Boden gepresst, um das Gestein durchlässiger zu machen. Biden hat erklärt, er sei zwar dagegen, neue Genehmigungen für Fracking-Projekte auf Regierungsland zu erteilen, aber nicht gegen bestehende Projekte vorzugehen.

Der Republikaner Trump verwendete wieder einen großen Teil seiner Rede für persönliche Attacken auf seinen demokratischen Herausforderer. Biden wolle die Grenzen öffnen «und Amerikas Blut und Wohlstand opfern». Bidens Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Kamala Harris, nannte er «linksextrem». 2016 hatte Trump in Pennsylvania mit 0,7 Prozentpunkten vor Hillary Clinton gewonnen. Nach den letzten Umfragen hat Biden bessere Chancen als Trump, sich die 20 Wahlleute des Bundesstaats zu sichern.

Trump: «Wir haben Unterdrückung durch die Presse»

FAYETTEVILLE: Einen Tag vor der US-Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Donald Trump die Presse und Soziale Mediennetzwerke erneut scharf angegriffen. «Wir haben Unterdrückung durch die Presse, das ist keine Freiheit», sagte Trump am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Fayetteville im umkämpften Bundesstaat North Carolina. Zuvor hatte er sich darüber beschwert, dass die Medien nicht darüber berichteten, wie korrupt Joe Biden angeblich sei. Trump wiederholt seit Monaten ohne jegliche Belege, dass sein Herausforderer sich mit Hilfe Chinas auf Kosten der USA bereichere.

Trump griff ebenso Twitter dafür an, die Verbreitung einer damit in Verbindung stehenden Geschichte des Trump-freundlichen Boulevardblatts «New York Post» beschränkt zu haben. Stattdessen würde das Netzwerk nur «langweilige» Geschichten als besonders beliebt kennzeichnen. Der US-Präsident äußerte sich kurz vor der US-Wahl auch ungehalten über die meisten Umfragen, die ihn in vielen wichtigen Bundesstaaten hinter Biden sehen.

CNN: Gebiet rund um das Weiße Haus soll abgeriegelt werden

WASHINGTON: Angesichts möglicher Proteste im Zuge der US-Wahl soll das Gebiet rund um das Weiße Haus einem CNN-Bericht zufolge abgeriegelt werden. Ähnlich wie bei den Black-Lives-Matter-Protesten im Sommer soll noch am Montag (Ortszeit) ein Zaun errichtet werden, der auch den Park südlich vom Weißen Haus umfassen soll, wie der US-Sender mit Verweis auf eine nicht näher benannte Quelle berichtete. Teile des Gebiets rund um das Weiße Haus, darunter auch der Lafayette Park im Norden, waren schon seit dem Sommer teilweise für die Öffentlichkeit gesperrt - wegen Protesten, aber auch wegen Bauarbeiten.

Auch in anderen Regionen der USA werden mit Blick auf mögliche Unruhen rund um die Wahl Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So wurden in mehreren Städten die Schaufensterscheiben von Geschäften mit Holzplatten verbarrikadiert. Die berühmte Shoppingmeile «Rodeo Drive» in Beverly Hills soll laut örtlicher Polizei ebenfalls für zwei Tage für Autos und Fußgänger gesperrt werden.

Absperrungen und Polizei: New York bereitet sich auf Wahltag vor

NEW YORK: Aus Sorge vor Protesten haben zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Hotels in New York vor der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag ihre Türen und Schaufenster verbarrikadiert. Rund um den Times Square und die noble Einkaufsmeile Fifth Avenue brachten Handwerker am Montag an vielen Geschäften Holzplatten an. Zudem riegelte die Polizei das Gebiet rund um den Trump Tower, den früheren Wohnort des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump an der Fifth Avenue, mit Barrikaden ab.

Die New Yorker Polizei werde vorbereitet sein, sagte Bürgermeister Bill de Blasio. «Wir werden auf viele und lange Proteste vorbereitet sein, möglicherweise auch verschiedene Gruppen, die sich gegenseitig konfrontieren», sagte de Blasio. «Aber wenn es gewalttätig wird, werden wir das sofort auflösen.» Nach der Präsidentschaftswahl 2016 war es in der Millionenmetropole zu zahlreichen Demonstrationen gekommen, die größtenteils friedlich blieben.

Auch in anderen Regionen der USA werden mit Blick auf mögliche Unruhen rund um die Wahl Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So soll einem Bericht des Nachrichtensenders CNN zufolge das Gebiet rund um das Weiße Haus abgeriegelt werden. Die berühmte Shoppingmeile «Rodeo Drive» in Beverly Hills soll laut örtlicher Polizei ebenfalls für zwei Tage für Autos und Fußgänger gesperrt werden.

Gouverneur von Pennsylvania ruft in Werbespot zu Geduld auf

WASHINGTON: Am Tag der US-Präsidentenwahl am Dienstag will Gouverneur Tom Wolf die Bürger seines hart umkämpften Bundesstaates Pennsylvania zu Geduld im Falle von möglichen Verzögerungen aufrufen. «Wegen des Coronavirus wurden Millionen von Stimmen per Post abgegeben, so dass es länger als gewöhnlich dauern kann, jede Stimme auszuzählen», sagt der Demokrat laut einem CNN-Bericht vom Sonntag in einem Werbespot der überparteilichen Organisation «The Voter Project». Das Video solle demnach vom Nachmittag des Wahltags an bis zur letzten Auszählung der Stimmen laufen - wann auch immer das sei.

Es könne also etwas länger dauern als gewohnt, «sogar ein paar Tage, aber das ist in Ordnung», sagt Wolf in dem Spot weiter. «Denn es ist entscheidend, dass Ihre Stimme ausgezählt wird - und das wird sie auch.» Laut dem «U.S. Elections Project» haben bereits mehr als 2,4 Millionen Menschen in Pennsylvania die Möglichkeit genutzt, vor dem offiziellen Wahltermin am 3. November per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen abzustimmen. Diese dürfen aber laut CNN erst am Wahltag bearbeitet und ausgezählt werden.

Pennsylvania zählt zu den «Swing States», jenen umkämpften Bundesstaaten, die sich weder den Republikanern noch den Demokraten klar zuordnen lassen und daher bei der Wahl entscheidend sein könnten. Präsident Donald Trump bewirbt sich an diesem Dienstag um eine zweite Amtszeit. Bei der Wahl 2016 konnte er sich in dem Bundesstaat im Nordosten der USA sehr knapp durchsetzen. Umfragen räumen derzeit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden gute Chancen ein, sich die 20 Wahlleute dort zu sichern - es könnte aber eng werden.