Alle Wiener Haushalte bekommen Essens-Gutscheine für Lokale

WIEN: In der Corona-Krise spendiert die Stadt Wien allen 950 000 Haushalten einen Gutschein für Restaurantbesuche. Das kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch an. Dieser Gutschein kann in allen teilnehmenden Restaurants und Kaffeehäusern bis Ende September eingelöst werden. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Alkoholische Getränke können mit Steuergeld nicht bezahlt werden.

Die österreichische Hauptstadt, in der im Oktober gewählt wird, lässt sich die Aktion 40 Millionen Euro kosten. «Ja, wir können uns das leisten», sagte Ludwig. Immerhin gehe es um die Zukunft von 6500 Wirtshausbetrieben mit rund 60.000 Beschäftigten.

Bereits Mitte März hatte Wien angesichts des Infektionsrisikos mit dem Coronavirus allen Senioren und Seniorinnen über 65 Jahre einen Taxi-Gutschein in Höhe von 50 Euro spendiert.