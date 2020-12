Alle Wanderarbeiter sollen registriert werden

BANGKOK: Die Federation of Thai Industries (FTI) unterstützt den Plan der Regierung, alle Wanderarbeiter zu registrieren und ihre Daten besser zu verwalten, als Reaktion auf den Anstieg von Covid-19-Infektionen unter ausländischen Arbeitern. Der Schritt ist Teil der Bemühungen, die illegale Einreise ausländischer Arbeiter nach Thailand zu bewältigen, inmitten einer wachsenden Sorge über die Verbreitung des Coronavirus.

„Es ist eine gute Idee, alle Wanderarbeiter zu registrieren", betonte der stellvertretende FTI-Vorsitzende Kriangkrai Tiannukul. Das werde helfen, die Pandemie einzudämmen und das Problem der illegalen Wanderarbeiter zu lösen. Die Regierung hat auch eine Untersuchungskommission eingesetzt, um Beamte zu überprüfen, die beschuldigt werden, den Schmuggel von Wanderarbeitern zu erleichtern, der für den jüngsten Ausbruch von Covid-19 verantwortlich gemacht wird. Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die Arbeitgeber aufgerufen, der Regierung zu helfen, indem sie sich weigern, illegale Arbeiter einzustellen, um Ausgaben zu sparen.

Wanderarbeiter werden in zwei Gruppen eingeteilt – in der verarbeitenden Industrie und in der Landwirtschaft, erläuterte Tanit Sorat, stellvertretender Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes der thailändischen Industrie und des Handels. Die meisten illegalen Arbeitsmigranten arbeiteten in der Fischerei und im Einzelhandel sowie auf Gummiplantagen. Ihre Arbeitgeber meldeten die Wanderarbeiter nicht den Behörden. Der Staat sollte den Arbeitern eine kostenlose Registrierung anbieten, um sie zu ermutigen, sich in das staatliche Arbeitsverwaltungssystem einzutragen, fordert Tanit.