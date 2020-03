Alle Schweizer in Thailand sollen ihren Standort melden

EILMELDUNG – BANGKOK: Die Schweizer Botschafterin in Thailand, I. E. Helene Budliger, appelliert an alle ihre Landsleute, die ihren Lebensmittelpunkt nicht in Thailand haben, sich unverzüglich auf den Weg nach Bangkok zu machen, um mit einem der letztmöglichen Linienflüge zurück in die Schweiz zu fliegen.

Die Botschafterin weist weiter darauf hin, dass alle Schweizer Bürger, die sich in Thailand aufhalten, ihren Standort melden müssen:

Residenten bei der Schweizer Botschaft in Bangkok

Urlauber über die App „Travel Admin“

Bei akkuten Fragen oder Problemen können Christian Brunner und Sacha Bürgi von der SSB telefonisch kontaktiert werden:

+66 81 653 0011 (Christian Brunner)

+66 94 285 8742 (Sacha Bürgi)

Gemäß I. E. Hdelene Budliger ist die Lage als sehr ernst einzuschätzen.

Nachstehend finden Sie ein neues Update der Schweizerischen Botschaft in Thailand (Stand 25.03.2020):

1) Reisen nach Thailand zu Transitzwecken - für Schweizer Bürger, die nach Hause gehen wollen

Neue Regeln für den internationalen Transit auf thailändischen Flughäfen - gültig bis 31.3.2020

Seit Dienstag 24. März 2020 und nur für 7 Tage (bis einschließlich 31.03.) ist es möglich, mit einem Gesundheitszeugnis, das die Flugtauglichkeit des Passagiers bescheinigt, («fit-to-fly» ohne COVID-19-Test) durch einen internationalen Flughafen in Thailand zu reisen. Dies gilt für diejenigen, die in Thailand Anschlussflüge auf dem Weg in ein Drittland haben. Die Bescheinigung muss am Check-in-Schalter des Abfluglandes für den Flug nach Thailand vorgelegt werden. Transit bedeutet, dass die Reisenden, sobald sie sich in einem Flughafen in Thailand befinden, weniger als 24 Stunden vor dem Abflug von Thailand in die Schweiz oder ein anderes Land im Transitbereich bleiben. Soweit der Botschaft bekannt ist, wurden die Fluggesellschaften von der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde entsprechend informiert. Wichtig: Reisende, die den Transitbereich für eine neue Bordkarte verlassen müssen, müssen beim Einchecken für einen Flug nach Thailand die gleichen Dokumente vorlegen wie diejenigen, die in das Land einreisen wollen, nämlich

Ein weniger als 3 Tage altes Gesundheitszeugnis inklusive einem Labortest, das bescheinigt, dass der Reisende frei von Covid-19 ist; (Link hier)

Ein Krankenversicherungsnachweis, der die Behandlung mit Covid-19 in Thailand abdeckt und eine Deckung von mindestens 100.000 USD aufweist.

Kann der Fluggast diese Dokumente nicht vorlegen, stellt die Fluggesellschaft keine Bordkarte aus und verweigert das Einsteigen.

Wenn der Passagier nach Thailand fliegen und in das Land einreisen darf, muss er/sie mit einer möglichen Isolation, Quarantäne, Einsperrung zur Beobachtung an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit rechnen.

Diese Anforderungen gelten noch nicht (25. März 2020, 09.00 Uhr) für Reisende auf reinen Inlandsflügen. (z.B. Phuket–Bangkok).

Um ein Gesundheitszeugnis zu erhalten, sollten Sie sich an einen Arzt wenden.





Falls Sie kein Gesundheitszeugnis erhalten können oder Ihnen die Beförderung verweigert wird, kontaktieren Sie uns bitte unter +66 2 674 6900. Es ist wichtig, dass die Botschaft weiß, wo Sie sich befinden.





Bitte registrieren Sie sich auf der App „Travel Admin“, damit Sie bei Bedarf von der zuständigen Schweizer Botschaft kontaktiert werden können.

Darüber hinaus verstärkt Thailand seine nationalen Maßnahmen zur Verringerung der Verbreitung von COVID-19. Die Botschaft empfiehlt allen Schweizer Touristen und Staatsangehörigen, die sich derzeit in Thailand aufhalten, die Informationen, Empfehlungen und Maßnahmen der thailändischen Behörden strikt zu befolgen.

Die folgenden Links enthalten nützliche und wichtige Informationen über COVID-19:

2) Rückkehr in die Schweiz - für Schweizer Bürger

Die Botschaft epmpfiehlt Ihnen dringend, Ihre derzeitige Reise sofort abzubrechen und so bald wie möglich mit einem kommerziellen Flug in die Schweiz zurückzukehren. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie in dem Land, in dem Sie sich gerade befinden, für die nahe Zukunft blockiert werden. Lesen Sie dazu mehr hier.

Wenn Sie bereits ein von einer Fluggesellschaft bestätigtes Rückflugticket haben, rät Ihnen die Botschaft, dieses Ticket aufzubewahren, aber erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, ob es einen früheren Flug gibt, auf den Sie Ihr Ticket umbuchen können. Bitte beachten Sie, dass es sich auch lohnt, sich nach Routen zu erkundigen, die in den Nachbarländern landen. Sie können dann auf dem Landweg in die Schweiz zurückzukehren.

Der Botschaft ist bewusst, dass die Fluggesellschaften derzeit unter großem Stress stehen, da sie eine große Anzahl von Anfragen erhalten. Dennoch empfiehlt sie Ihnen, sich für Rückflüge direkt mit den Fluggesellschaften, Ihrem Buchungsbüro (Reisebüro) oder Ihrer Reiseversicherungs- gesellschaft in Verbindung zu setzen.

In der pdf-Datei oben auf der Botschafts-Webseite finden Sie eine Übersicht der ihr bekannten aktuellen Informationen über kommerzielle Flüge. Diese Informationen werden regelmäßig aktualisiert, können sich jedoch jederzeit ändern, sind möglicherweise nicht vollständig und stellen keine Empfehlung dar.

Weitere wichtige Informationen für Rückreisen in die Schweiz

Da Inlandsreisen in den kommenden Tagen immer schwieriger werden könnten, könnte es schwieriger werden, einen internationalen Flughafen zu erreichen. Daher rät die Botschaft Ihnen, Ihren derzeitigen Standort so schnell wie möglich in eine Stadt zu verlegen, in der internationale Flüge vorerst noch verfügbar sind.

Für Kambodscha, Laos und Myanmar wäre dies die Hauptstadt.

Für Thailand wäre das Bangkok.

Andernfalls könnten Sie an Ihrem aktuellen Standort blockiert werden.

Darüber hinaus verstärkt Thailand seine nationalen Maßnahmen zur Verringerung der Verbreitung von COVID-19. Wir empfehlen allen Schweizer Touristen und Staatsangehörigen, die sich derzeit in Thailand aufhalten, die Informationen, Empfehlungen und Massnahmen der thailändischen Behörden strikt zu befolgen.

Die Schweiz hat ihre Einreisebeschränkungen seit dem 19. März 2020 weiter ausgedehnt. Schweizer Bürgerinnen und Bürger sowie Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz können weiterhin an einer Schweizer Grenze einreisen.

Wenn Sie einen Flug in ein Nachbarland der Schweiz haben, bedeutet dies, dass Sie mit anderen Verkehrsmitteln als dem Flugzeug (Bahn, Auto) zu Ihrem Wohnort gelangen können, mehr dazu finden Sie hier.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie auf der „Travel Admin“-App (Itineris) registriert sind, damit Sie bei Bedarf von der zuständigen Schweizer Botschaft kontaktiert werden können.

Die folgenden Links enthalten nützliche und wichtige Informationen über COVID-19.

3) Konsular - Schweizer in der Region, die um ein Empfehlungsschreiben für die Verlängerung des Visums bitten

Wenn Sie keinen ständigen Wohnsitz in Thailand haben, raten wir Ihnen dringend, so schnell wie möglich in die Schweiz zurückzukehren.

Die Schweizer Regierung (Bundesrat) ruft alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die derzeit reisen, eindeutig dazu auf, soschnell wie möglich in die Schweiz zurückzukehren.

Die Schweizer Botschaft ist daher derzeit nicht in der Lage, ein Schreiben an die thailändische Einwanderungsbehörde auszustellen, um eine Visumsverlängerung für Schweizer Bürger, die ihren ständigen Wohnsitz in der Schweiz haben und in der Schweiz immatrikuliert sind, zu unterstützen.

Es gibt nur noch wenige Fluggesellschaften, die von Thailand in die Schweiz fliegen, daher empfehlen wir Ihnen, diese Zeit zu nutzen, um in die Schweiz zurückzukehren. Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung dieser Situation das Land in den kommenden Wochen oder gar Monaten möglicherweise nicht verlassen können. Es könnte für Sie sehr schwierig sein, zu einem späteren Zeitpunkt in die Schweiz zurückzukehren.

Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen möchten wir Sie auch über die Situation informieren, die entstehen kann, wenn Sie während Ihres Aufenthalts in Thailand an Symptomen erkranken, die der Beschreibung von COVID-19 entsprechen:

1. Die Verdachtsfälle werden am ehesten in öffentlichen Krankenhäusern isoliert.

2. Wenn Sie schwer erkranken und positiv auf COVID-19 getestet werden, sind Ihre Chancen hoch, dass Sie in ein öffentliches Krankenhaus in Thailand eingeliefert werden.

Darüber hinaus hat die thailändische Regierung bereits einige Maßnahmen verhängt, die sich auf das tägliche Leben auswirken, wie z.B. die Schließung von Bars, Vergnügungsstätten usw. Es könnten bald strengere Maßnahmen folgen und das tägliche Leben und die Mobilität erheblich einschränken.

Auch das Department of Disease Control verfügt über weitreichende Befugnisse, um im Rahmen des thailändischen Gesetzes über übertragbare Krankheiten Maßnahmen gegen Einzelpersonen zu verhängen. Dazu gehören Quarantänemaßnahmen an einem bestimmten Ort und für eine unbestimmte Zeit, die von den Beamten des Ministeriums für Seuchenkontrolle für angemessen gehalten werden. Solche Maßnahmen können auch Ausländern auferlegt werden. Die Schweizer Botschaft ist nicht befugt, in solche Angelegenheiten einzugreifen, da sie die öffentliche Sicherheit in Thailand betreffen und in der Rechtsprechung der thailändischen Regierung liegen.

Wenn Sie ins Ausland reisen, melden Sie sich bitte auch auf der "Travel Admin"-App an, damit Sie bei Bedarf von der zuständigen Schweizer Botschaft kontaktiert werden können.