Alle „Sandbox“-Touristen negativ getestet

Ausländische Touristen erreichen am Donnerstag Phuket. Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Alle internationalen Touristen, die am ersten Tag der „Phuket Sandbox“-Initiative am vergangenen Donnerstag (1. Juli 2021) in der Inselprovinz angekommen sind, wurden nach Aussage des Gouverneurs der Inselprovinz, Narong Woonciew, negativ auf Covid-19 getestet.

Gegenüber der lokalen Presse sagte Khun Narong am Samstag, dass am ersten Tag des „Sandbox“-Programms zur touristischen Wiedereröffnung Phukets für vollständig geimpfte Ausländer insgesamt 400 Touristen mit Direktflügen aus dem Ausland das Eiland erreicht haben. Alle wurden negativ auf Covid-19 getestet, fügte Khun Narong hinzu.

Für die Einreise in die Inselprovinz auf dem Landweg wurden zwischenzeitlich die Bestimmungen geändert: Die bisher geltende Quarantäne-Regelung (14 Tage) für Besucher, die auf dem Landweg nach Phuket reisen, wurde mit sofortiger Gültigkeit gestrichen. Fortan müssen alle Personen, die auf dem Landweg nach Phuket reisen, einen Covid-19-Impfnachweis oder ein ärztliches Attest den Beamten am Kontrollpunkt zur Insel vorlegen, das die Durchführung eines Covid-19-Tests per RT-PCR-Methode mit negativem Befund bescheinigt. Das Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden vor Ankunft sein. Darüber hinaus müssen alle Ankommenden die Mor Chana-App zur Personenrückverfolgung im Covid-19-Fall installieren und während ihres gesamten Aufenthaltes auf Phuket nutzen. Wenn die Besucher weder Impfnachweis noch Bescheinigung über das Vorliegen eines negativen Covid-19-Testsergebnisses vorweisen können, wird ihnen am Kontrollpunkt die Weiterfahrt nach Phuket verwehrt. Die Provinzverwaltung hatte sich zur Änderung der Einreiseregeln auf dem Landweg entschieden, da die meisten neuen Covid-19-Fälle auf der Insel auf Besucher zurückzuführen sind, die auf dem Landweg nach Phuket eingereist sind. Alle Personen befinden sich in Quarantäneeinrichtungen.