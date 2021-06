Alle Passagiere sollen fÃ¼r QuarantÃ¤ne bezahlen

BANGKOK: Die Gesundheitsbehörden wollen die staatlichen Quarantäneeinrichtungen für Menschen, die mit dem Flugzeug aus dem Ausland in Bangkok ankommen, Ende Juni schließen.

Ab dem 1. Juli müssen auch thailändische Flugreisende für ihre Quarantäne in alternativen Einrichtungen bezahlen. Die Regierung will aber weiterhin für ihre medizinische Behandlung aufkommen. Passagiere müssen nur für Unterkunft und Speisen bezahlen.

Laut General Nattapon Nakpanich, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates und Leiter des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), wurde die Änderung durch die Anzahl der Personen notwendig, die das staatliche Quarantänesystem missbraucht haben, indem sie wiederholt ein- und ausreisten. Einige Leute hätten bis zu zehn Reisen unternommen, was eine unnötige finanzielle Belastung für den Staat darstellte. Der Rückzug aus den staatlichen Quarantäneeinrichtungen gelte nur für diejenigen, die auf dem Luftweg ankämen. Alle müssten sich künftig ihre ASQ-Einrichtungen selbst aussuchen. Der General bestätigte, dass ankommende Passagiere weiterhin 14 Tage lang in Quarantäne bleiben müssen.