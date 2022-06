Alle Infos zum neuen Long-Term Resident Visa

Von: Björn Jahner | 17.06.22

Hochqualifizierte Fachkräfte sind eine von vier Zielgruppen, die für das neue LTR Visa in Frage kommen.Foto: Adobe Stock

BANGKOK: Das thailändische Board of Investment (BOI) hat Informationen über das bevorstehende neue Visaprogramm mit der Bezeichnung „Long-Term Resident Visa“ (LTR Visa) veröffentlicht.

Für das Programm berechtigt sind vier Gruppen von Ausländern:

Globale wohlhabende Bürger Wohlhabende Rentner Von Thailand aus arbeitende Fachkräfte Hochqualifizierte Fachkräfte und deren Angehörige

Nachfolgend alle Informationen zum neuen LTR-Visum, das am 1. September 2022 eingeführt werden soll:

1. Wohlhabende Weltbürger

Persönliches Einkommen von nicht weniger als 80.000 US-Dollar pro Jahr in den letzten 2 Jahren vor der Visumsbeantragung.

Direktinvestition in Thailand als Einzelinvestor von mindestens 500.000 US-Dollar in mindestens eines der folgenden Güter vor der Beantragung des Visums:

(a) Thailändische Staatsanleihen, die vom Finanzministerium ausgegeben werden und zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Restlaufzeit von über 5 Jahren haben.

(b) Investitionen in eine nach thailändischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft oder in eine bei der thailändischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingetragene Risikokapitalgesellschaft, mit Ausnahme von Investitionen an der thailändischen Börse (SET).

(c) Investitionen in Immobilien (z.B. Eigentumswohnungen).

Nettovermögenswert von mindestens 1 Mio. US-Dollar zum Zeitpunkt der Antragstellung (ausgenommen sind Vermögenswerte ohne Nachweis des Eigentums des Antragstellers und Vermögenswerte ohne verlässlichen Marktbewertungsnachweis, z. B. Kunstwerke, Amulette, Kryptowährungen oder Mitgliedschaften).

Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar mit einer Restlaufzeit von mindestens 10 Monaten zum Zeitpunkt der Antragstellung oder gültige Sozialversicherungsleistungen, die einen Krankenhausaufenthalt und eine Behandlung in Thailand versichern oder eine Einzahlung von mindestens 100.000 US-Dollar auf ein Bankkonto, das zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens 12 Monaten geführt wird.

2. Wohlhabender Rentner

50+ Jahre alt, die ein regelmäßiges Renteneinkommen beziehen.

Persönliches Renteneinkommen von nicht weniger als 80.000 US-Dollar pro Jahr.

Bei einem persönlichen Einkommen von weniger als 80.000 US-Dollar, aber nicht weniger als 40.000 US-Dollar pro Jahr, muss der Antragsteller mindestens 250.000 US-Dollar in eine der folgenden Anlagen investieren:

(a) Thailändische Staatsanleihen, die vom Finanzministerium ausgegeben werden und zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren haben.

(b) Investitionen in eine nach thailändischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft oder in eine Risikokapitalgesellschaft, die bei der thailändischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingetragen ist, mit Ausnahme von Investitionen an der thailändischen Börse (SET).

(c) Investitionen in Immobilien (z.B. Eigentumswohnungen).

Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar für die gesamte Dauer des Aufenthalts in Thailand oder eine Sozialversicherung, die eine Krankenhausbehandlung in Thailand abdeckt.

3. Von Thailand aus arbeitende Fachkräfte (z.B. E-Nomaden)

Persönliches Einkommen von nicht weniger als 80.000 US-Dollar pro Jahr in den letzten zwei Jahren vor der Beantragung des Visums. Bei einem Jahreseinkommen von weniger als 80.000 US-Dollar, aber nicht weniger als 40.000 US-Dollar in den letzten zwei Jahren, müssen die Antragsteller einen Master-Abschluss (oder höher) haben, geistiges Eigentum besitzen oder eine Finanzierung der Serie A erhalten.

Eine Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar für die gesamte Dauer des Aufenthalts in Thailand oder eine Sozialversicherung, die eine Krankenhausbehandlung in Thailand abdeckt. Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in dem für die derzeitige Beschäftigung relevanten Bereich.

Der derzeitige Arbeitgeber muss eine der folgenden Eigenschaften aufweisen:

(a) ein öffentliches Unternehmen, das in einem beliebigen Land an der Börse notiert ist.

(b) ein privates Unternehmen, das seit mindestens drei Jahren tätig ist und in den letzten drei Jahren einen Gesamtumsatz von mehr als 150 Millionen US-Dollar erzielt hat.

4. Hochqualifizierte Fachkräfte

Hochqualifizierte Fachleute, die in den Zielbranchen in Thailand geschäftlich tätig sind.

Experten in den Zielbranchen, die für eine thailändische Regierungsbehörde oder eine Hochschule oder eine spezialisierte Ausbildungseinrichtung in Thailand arbeiten.

Persönliches Einkommen von nicht weniger als 80.000 US-Dollar pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

Jahreseinkommen von weniger als 80.000 US-Dollar, aber nicht weniger als 40.000 US-Dollar in den letzten 2 Jahren, müssen die Bewerber einen Master-Abschluss in Wissenschaft und Technik oder mehr haben oder über spezielle hochqualifizierte Fachkenntnisse verfügen, die für den Arbeitseinsatz in Thailand relevant sind.

Kein Mindesteinkommen für Experten, die für eine thailändische Regierungsbehörde, eine staatliche Hochschule oder eine staatliche Fachausbildungseinrichtung in Thailand arbeiten.

Eine Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar für die gesamte Dauer des Aufenthalts in Thailand oder eine Sozialversicherung, die den Krankenhausaufenthalt in Thailand abdeckt.

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in den Zielbranchen, mit Ausnahme von Bewerbern, die für eine thailändische Regierungsbehörde, eine staatliche Hochschule oder eine staatliche spezialisierte Ausbildungseinrichtung in Thailand arbeiten, oder Bewerbern mit einem Doktortitel.

