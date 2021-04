Alle Ausländer haben Anspruch auf Covid-19-Impfstoff

Ein Soldat der Königlich Thailändischen Luftwaffe erhälteine Covid-19-Impfung im Bangkoker Suvarnabhumi Airport. Teile des Flughafens wurden in Impfzentren umgewandelt. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Alle in Thailand lebenden Ausländer sind nach Angaben von Natapanu Nopakun, dem stellvertretenden Sprecher des Außenministeriums, berechtigt, den Covid-19-Impfstoff zu erhalten.

Er sagte weiter, alle Menschen, die in Thailand leben, unabhängig von ihrer Nationalität, könnten geimpft werden. Natapanu machte die Ankündigung am Donnerstag während des täglichen Briefings des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration. Ein Impfplan für Ausländer würde zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Ein Auswanderer, der als Englischlehrer an einer Schule in Koh Samui arbeitet, sagte, er habe diesen Monat beide Dosen des in China hergestellten Sinovac-Impfstoffs erhalten. Die Schule habe bei der Registrierung geholfen, und beide Dosen des Covid-19-Impfstoffs seien kostenlos gewesen.