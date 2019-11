Alle Ausbrecher in Sa Kaeo gefasst

PATTAYA/SA KAEO: Alle drei am Montag aus Pattayas Provinzgericht geflohenen Häftlinge sind in der Grenzprovinz Sa Kaeo von der Polizei gefasst worden. Der Amerikaner soll Selbstmord begangen haben, nach „Thaivisa“ liegt er verletzt im Krankenhaus.

Damit ging am Mittwoch der dramatische Ausbruch zu Ende, bei dem der Thai und der 39 Jahre alte Amerikaner einen Polizisten mit einer Schusswaffe und einem Messer schwer verletzt hatten. Die beiden Männer und die 31-jährige thailändische Ehefrau des Amerikaners hätten sich am Montag vor Gericht wegen mehrerer Drogendelikte verantworten müssen.

Bei der scheinbar koordinierten Flucht sind mindestens drei Autos zum Einsatz gekommen. Zwei mutmaßliche Helfer sind in Haft. Die drei Ausbrecher flohen mit einem bereitgestellten Pick-up nach Sri Racha und dann mit einem anderen Fahrzeug weiter nach Sa Kaeo. Dort wollten sie offenbar die Grenze nach Kambodscha überschreiten. Doch die Polizei war darauf vorbereitet.

300 Beamte, Drohnen und ein Paragleiter waren im Einsatz. Auf allen Straßen und Wegen wurden Checkpoints errichtet. Schlussendlich trafen Beamte das als bewaffnet und gefährlich eingestufte Trio in einem Haus an. Der Amerikaner nahm den Thai und seine Ehefrau als Geisel und soll vor der Festnahme Selbstmord begangen haben. Unklar ist, ob es ihm gelang oder ob er, wie Medien berichten, verletzt in einem Krankenhaus liegt. Der stellvertretende Polizeichef von Pattaya, Oberst Thanapong Phothi, sagte, die drei würden wegen versuchten Mordes an einem Polizeibeamten und des Besitzes von Schusswaffen angeklagt werden.