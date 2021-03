BANGKOK: Das Gesundheitsministerium will bis August schrittweise fast 30 Millionen Dosen des Impfstoffs Covid-19 in allen 77 Provinzen verteilen.

Laut Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor des Department of Disease Control (DDC), werden vorrangig Risikogruppen geimpft, die 10,4 Millionen der 28,1 Millionen Impfkandidaten in dieser Zeit ausmachen. Die Anzahl der Provinzen, die Impfstoffe erhalten, steigt von 13 in diesem Monat auf alle 77 Provinzen im nächsten Monat. In der ersten Phase der Impfkampagne vom 28. Februar bis zum 25. März wurden 136.190 Dosen verabreicht. Davon erhielten 121.392 Menschen die erste Dosis und der Rest die zweite der beiden erforderlichen Impfungen.

Das Department of Health Service Support (DHSS) warnt die Bevölkerung davor, auf falsche Anzeigen hereinzufallen, in denen Covid-19-Impfungen gegen eine Gebühr angeboten werden. Die Impfungen werden über eine Chat-Anwendung Line verbreitet. Der Line-Gruppenchat wurde von der so genannten Qinsong Group erstellt, die behauptet, Impfstoffe mit einer 100%igen Wirksamkeit anzubieten.