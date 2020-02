Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.20

BANGKOK: Ein Regierungskomitee hat zugestimmt, die Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) zu erhöhen, um Gemeindegebiete und Hauptstraßen zwischen Städten abzudecken.

Die Entscheidung fiel auf einer Sitzung des Verwaltungsausschusses für Energiepolitik unter dem Vorsitz von Energieminister Sonthirat Sonthijirawong. Dieser sagte, dass alle 50 bis 70 Kilometer eine Station installiert werden soll. Dies soll Staus an Ladestationen in Großstädten verhindern und es Besitzern von E-Fahrzeugen in städtischen Außengebieten ermöglichen, unterstützende Einrichtungen für ihre Elektrofahrzeuge anzufahren. Ladestationen sollen aus einem Fonds der Behörde für Energiepolitik und -planung finanziert und von öffentlichen oder privaten Organisationen unterstützt werden. Derzeit verwaltet das Energieministerium 520 Ladestationen mit insgesamt 805 Ladeanschlüssen, die rund um die Uhr zum Pauschalpreis zur Verfügung stehen.