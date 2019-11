Alle 39 Toten aus Lastwagen in England als Vietnamesen identifiziert

GRAYS (dpa) - Die im vergangenen Monat in einem Lastwagen in England entdeckten 39 Leichen sind nach Angaben der britischen Polizei inzwischen identifiziert worden. Bei den 31 Männern und 8 Frauen soll es sich um Vietnamesen handeln.

Sie waren am 23. Oktober leblos in einem Kühllaster in einem Ort in der Grafschaft Essex nahe London gefunden worden. Vermutlich sollten sie im Laderaum des Lasters versteckt ins Land gebracht werden. Die Familien der Verstorbenen seien in Kenntnis gesetzt worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei in der Grafschaft Essex.

«Das ist ein wichtiger Schritt in den Ermittlungen und ermöglicht uns, mit unseren vietnamesischen Polizeikollegen zusammenzuarbeiten, um die Familien dieser Opfer zu unterstützen», sagte der leitende Polizeibeamte, Tim Smith, der Mitteilung zufolge.

Im Zusammenhang mit dem Fall waren mehrere Menschen in Vietnam, Großbritannien und Irland festgenommen worden. Gegen den 25 Jahre alten Fahrer des Lastwagens wurde bereits Anklage erhoben; er sitzt in Haft.