BANGKOK: Auf den Straßen des Landes stirbt alle 30 Minuten ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall. Voice TV berichtetet weiter, dass Motorradfahrer 80 Prozent aller Verkehrstoten in Thailand ausmachen.

Experten sind sich einig: Die Regierung ist gefordert mit weiteren Gesetzen und der strikten Durchsetzung bestehender Verordnungen. Denn die Statistik ist vernichtend. Auf 100.000 Motorradfahrer kommen in Thailand 81 Todesfälle, in Europa sind es lediglich 11!



Laut Dr. Chamaiphan Santikan fährt ein Großteil der 15- bis 20-Jährigen hochmotorisierte Maschinen. Sie fordert ein Verbot für das Fahren schwerer Maschinen für unter 21-Jährige und besondere Fahrprüfungen für jüngere Fahrer, bis sie mit Motorrädern umgehen können. Solche Fahrlizenzen könnten die Unfallzahlen um 25 Prozent senken. Dr. Chamaiphan bemängelt, dass Sparsamkeit und Kraftstoffverbrauch vor Sicherheitsmerkmalen gefördert werden und die 110er-Modelle über eine unzureichende Beleuchtung verfügen. In Großbritannien leuchteten spezielle Warnleuchten an 110- und 125-ccm-Motorrädern bei 90 km/h auf, der erlaubten Höchstgeschwindigkeit.



In Thailand rasten Motorradfahrer auf 100-ccm-Maschinen mit Tempo weit über 100. Körbe an der Vorderseite von thailändischen Motorrädern verdeckten oft die Scheinwerfer, wenn sie beladen seien. Dies verursache jährlich 1.000 Todesfälle. In Japan sei das Problem durch die Anbringung von Beleuchtung an den Körben gelöst worden. Thailändische Motorräder hätten zudem dünnere Reifen, die die Stabilität verringerten, sie aber schneller machten - ein weiterer nachteiliger Faktor.