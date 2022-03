Alkoholverkaufsverbot am Nachmittag bleibt bestehen

BANGKOK: Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) ignorierte auf seiner großen Sitzung am Freitag zur Neubeurteilung der Covid-19-Situation im Land die Aufforderung des Handels betreffend die Aufhebung des Alkoholverkaufsverbots in den Nachmittagsstunden zwischen 14.00 und 17.00 Uhr.

Der stellvertretende Premierminister Wissanu Krea-ngam sagte, das CCSA habe das Thema auf seiner Sitzung am Freitag nicht einmal erörtert. Er fügte hinzu, dass sich das CCSA zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Thema befassen wird.

Thanakorn Kuptajit, ehemaliger Präsident der Thai Alcohol Beverage Business Association (TABBA), sagte am Donnerstag, er hoffe, dass die CCSA die Aufhebung des Verbots im Rahmen der Lockerung der Präventivmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft in Betracht ziehen werde.