Eine von der Polizei veröffentlichte Aufnahme vom Zugriff der Beamten in einer Bar in der Rajabhat-Samkong Road. Foto: Phuket City Police

PHUKET: Am Stadtrand von Phuket-Town hat die Polizei einen Barbesitzer festgenommen, da er er seinen Gästen nach 22 Uhr Alkohol ausgeschenkt hat und damit gegen die erlassene Notstandsverordnung Nr. 5896/2021 verstoßen hat, die eine Beschränkung der Öffnungszeiten für Entertainmentbetriebe beinhaltet und „Aktivitäten mit erhöhtem Covid-19-Risiko“ verbietet.

Die Festnahme sei auf Anweisung des Polizeipräsidenten von Phuket-City, Polizeioberst Theerawat Liamsuwan erfolgt, gab die Polizei gegenüber der Presse bekannt. Der Einsatz erfolgte am zurückliegenden Montag gegen 00.30 Uhr in einer Bar in der Rajabhat-Samkong Road in Moo 6.

Vor Ort festgenommen wurde der 29-jährige thailändische Manager der Bar, Yuttana W. Konkret wird ihm der Verstoß gegen Artikel 4 (2) der Notstandsverordnung Nr. 5896/2021 vorgeworfen. Der Artikel verbietet den Ausschank, Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken in Gastronomie- und Entertainmentbetrieben sowie Super- und Minimärkten nach 22.00 Uhr.