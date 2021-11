BANGKOK: Restaurants in Bangkok dürfen ab Mittwoch (1. Dezember 2021) nun doch bis um 23.00 Uhr Alkohol ausschenken, kündigte der Gouverneur der thailändischen Hauptstadt Aswin Kwanmuang am Montag an.

Zuvor hatte am Samstag der Leiter des Metropolitan Police Bureau (MPB) Generalleutnant Samran Nuanma bekanntgegeben, dass der Alkoholausschank in Gastronomiebetrieben ab Mittwoch nur bis um 21.00 Uhr erlaubt sein soll (mehr dazu hier).

Bars, Diskotheken, Nachtclubs und Karaoke-Etablissements dürfen nach wie vor nicht öffnen, und die Betreiber müssen mit bis zu einem Jahr Haft und/ oder einer Strafe von 100.000 Baht rechnen, wenn sie sich der Schließungsanordnung widersetzen.