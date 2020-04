Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.20

BANGKOK: Die Stadtverwaltung hat das Verkaufsverbot für alkoholische Getränke bis Ende des Monats verlängert.

Das Verbot sollte ursprünglich am Sonntag um Mitternacht enden. Es sollte gesellschaftliche Zusammenkünfte während des Coronavirus-Ausbruchs verhindern. Stunden nach dem Ende des Verbots gab Pongsakorn Kwanmuang für die Stadt die Verlängerung um 10 Tage bis zum 30. April bekannt. Das sei notwendig, um die Verbreitung des Virus in der Hauptstadt zu verhindern und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Einige Geschäfte hatten bereits Schilder angebracht, in denen die Kunden darauf hingewiesen wurden, dass bis Ende des Monats kein Verkauf von Spirituosen gestattet ist. Von den bisher bestätigten 2.792 Fällen von Covid-19-Infektionen in Thailand entfallen 1.440 auf Bangkok.