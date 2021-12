Alkoholrazzien in vier Restaurants in Bang Saen

BANG SAEN: Die Polizei nahm am Wochenende vier Restaurant-Manager in Bang Saen und Saen Suk fest, denen der Verkauf alkoholischer Getränke in ihren Lokalen vorgeworfen wird.

Etwa hundert Beamte der Polizeistation Saensuk, des Bezirksamts Saensuk und der Strafverfolgungsbehörden führten Razzien in vier Restaurants in Saen Suk und Mueang Chonburi (Chonburi-Stadt) durch. Mit den Einsätzen wollten die Beamten klarstellen, dass Mueang Chonburi und Saen Suk von den Provinz- und Kommunalbehörden keine Genehmigung für den Verkauf von Alkohol in Restaurants oder Bars erhalten hatten, betonte die Polizei und fügte hinzu, dass viele Betreiber behauptet hatten, dass sie dachten, dass das Alkoholverbot in der ganzen Provinz aufgehoben wurde.

Der Gouverneur von Chonburi hatte am Freitag (3. Dezember 2021) eine neue Anordnung erlassen, laut dieser der Alkoholausschank in Gastronomiebetrieben in den „Blauen Zonen“ von Chonburi ab fortan wieder erlaubt ist (DER FARANG berichtete). Zuvor herrschte in Restaurants in Pattaya ein knapp acht Monate langes Alkoholverbot.

Die „Blauen Zonen“ von Chonburi sind Banglamung, Pattaya einschließlich Koh Larn, Si Racha einschließlich Koh Sichang sowie Na-Jomtien und Bang Saray in Sattahip.

Nur Restaurants, die sich in den „Blauen Zonen“ befinden und mit dem SHA-Siegel zertifiziert sind, dürfen Alkohol ausschenken. Der Alkoholverkauf ist täglich von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 23.00 Uhr erlaubt.

Bars, Nachtclubs, Karaoke-Etablissements und „Massage-Parlours“ müssen weiterhin geschlossen bleiben.