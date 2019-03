Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.19

PHUKET: Ein chinesischer Tourist ignorierte die Warnung, nach reichlichem Alkoholkonsum nicht ins Meer zu gehen, und ertrank.

Der Leiter von Patong Baywatch, Supat Tiangnoi, und weitere Mitglieder trafen am frühen Samstagmorgen bei einem Rundgang am Strand auf neun chinesische Urlauber, die vor dem Loma Park Alkohol tranken. Supat appellierte an die Urlauber, in ihrem Zustand höchstens bis zu den Knien ins Meer zu gehen. Kurz darauf kamen mehrere Chinesen angerannt und sagten, Landsleute wären Schwimmen gegangen, einer wäre nicht wieder aus dem Meer gekommen. Die Baywatch-Leute fanden den Chinesen rund 200 Meter vom Strand entfernt im Wasser. Der bewusstlose Mann wurde zum Strand gebracht, und umgehend wurde eine Reanimation eingeleitet. Bei der Ankunft des Touristen im Krankenhaus Patong stellten Ärzte den Tod des Chinesen fest.