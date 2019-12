Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Amt für Verbrauchsteuer wird im nächsten Jahr alkoholfreie Biere wie Biere mit Promille besteuern.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sehen Verbraucher alkoholfreie Getränke als Alternative zu anderen Getränken an, da sie aufgrund fehlender Steuern erheblich billiger angeboten werden. Behörden befürchten, dass vor allem Jugendliche über alkoholfreie Biere den Einstieg in alkoholische Getränke finden. Das Amt für Verbrauchsteuer hat für die 0-Prozent-Biere den Steuersatz wie bei normalen Bieren festgesetzt, also mit 22 Prozent. Der Gesetzentwurf wird jetzt dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt. Er enthält auch mit alkoholischen Getränken verwandte Produkte wie Biertabletten. Die Behörde glaubt, dass der Steuersatz den Einzelhandelspreis nicht beeinträchtigt, da alkoholfreie Biere fast zum gleichen Preis wie normale Biere verkauft werden.