Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.18

BANGKOK: Die Behörde für Verbrauchsteuer bestreitet, dass Beamte auf dem Internationalen Flughafen Suvarnabhumi Touristen aus Singapur ungerechtfertigt zu einer Geldstrafe wegen der Einfuhr von Alkohol verdonnert haben.

Die Urlauber reisten in einer Gruppe von 14 Personen und wollten sechs Flaschen Alkohol einführen. Das Gesetz erlaubt jedem Passagier, einen Liter Schnaps ins Land zu bringen. Weil die sechs Flaschen aber bei zwei Fluggästen gefunden wurden, mussten diese eine Geldstrafe von 33.000 Baht zahlen. Über den Vorfall berichtete das Online-Magazin „Mothership“ unter dem Titel „Bangkok airport scam: 14 S’poreans allegedly asked to pay S$3,160 fine for carrying too much alcohol.“ Die Steuerbehörde hat den Bericht untersucht. Ein Beamter sagte laut der „Nation“: „Urlauber trugen sechs Flaschen, und sie kamen als Gruppe. Also können wir nachsichtig sein.“ Seine Behörde werde versuchen, die Urlauber aus Singapur zu kontaktieren und Abhilfe zu schaffen – was auch immer damit gemeint ist. Fakt ist, ähnliche Vorfälle hat es auf dem Flughafen mehrfach gegeben. Wenn mehrere Ausländer einreisen, die erworbenen Flaschen Alkohol oder Stangen Zigaretten nur von einer oder zwei Personen getragen werden, müssen diese Fluggäste ein hohes Bußgeld zahlen. Hinweise, dass die eingeführten Waren allen Einreisenden gehörten, werden nicht wahrgenommen.