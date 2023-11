Von: Björn Jahner | 07.11.23

BANGKOK: Am Dienstag (7. November 2023) stellte Innenminister Anutin Charnvirakul klar, dass die Bars- und Nachtleben-Betriebe in den vier Gebieten, in denen die Betriebszeiten ab dem 15. Dezember 2023 verlängert werden, im Rahmen ihrer bestehenden Lizenzen künftig bis 04.00 Uhr morgens Alkohol ausschenken dürfen.

Zuvor hatte Anutin, anscheinend voreilig, angekündigt, dass die Öffnungszeiten der Bars in Bangkok, Chiang Mai, Chonburi (Pattaya) und Phuket zwar bis 04.00 Uhr morgens verlängert würden, der Alkoholverkauf jedoch nicht. Seine Äußerungen bescherten der noch jungen Regierung Spott und zogen Kritik von Nachtlokalbetreibern nach sich.

„Ich habe mich vielleicht ein wenig geirrt, denn ich habe über mehrere Punkte gesprochen. Vergnügungslokale können bis 04.00 Uhr morgens geöffnet bleiben und im Rahmen ihrer bestehenden Lizenzen Alkohol verkaufen“, erklärte der Innenminister am Dienstag.

Vergnügungslokale in Hotels könnten ebenfalls bis 04.00 Uhr morgens geöffnet bleiben. Der Generaldirektor des Ministeriums für Provinzverwaltung werde weitere Einzelheiten dazu bekanntgeben, so Anutin. In Restaurants dürfe jedoch nur bis Mitternacht Alkohol ausgeschenkt werden, fügte er hinzu.