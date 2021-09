Im Supermarkt mit Alkohol eindecken und dann mit Freunden am Strand treffen – das ist laut den Covid-19-Vorschriften in der ganzen Provinz Chonburi streng verboten. Foto: epa/Narong Sangnak

PATTAYA/SATTAHIP: Wie die Behörden von Sattahip mitteilten, wurden am Montag (13. September) neun Personen festgenommen, die an einem Strand in dem Bezirk Alkohol getrunken und gegen die Covid-19-Vorschriften verstoßen hatten.

Begleitet von führenden Vertretern der relevanten Behörden und von Sattahips Bürgermeister Chaiwat Inanong nahmen Beamte der Polizeistation Sattahip insgesamt neun Personen fest, die am Strand von Bang Saray im Besitz von Alkohol aufgegriffen wurden und gegen weitere Covid-19-Vorschriften verstoßen hatten, – darunter Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und Abstandshaltung.

Gegenüber der Presse erklärte Sattahips Bürgermeister: „Auch wenn die Zahl der Covid-19-Infektionen in Sattahip zurückgegangen ist, müssen wir die Ausbreitung des Virus weiter verhindern. Versammlungen, Partys und geselliges Beisammensein in Verbindung mit Alkohol sind strengstens verboten, das es dazu beiträgt, dass die Menschen ihre Hemmungen verlieren und Abstandsregeln, die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und andere Seuchenschutzmaßnahmen vergessen, die dazu beitragen, der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken.“

Die Redaktion möchte ihre Leserschaft daran erinnern, dass auch an den Stränden von Pattaya sowie in allen öffentlichen Parkanlagen der Stadt der Konsum und der Besitz von Alkohol verboten sind.