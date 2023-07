Von: Björn Jahner | 11.07.23

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) und Alipay erweitern ihre Partnerschaft, um die Marketingkampagne „Amazing Thailand, A Must-visit Destination This Sumer Holiday“ („Wunderbares Thailand, ein Muss für diesen Sommerurlaub“) zu fördern. Ziel ist es, das Reiseerlebnis für Touristen aus China, der Sonderverwaltungsregion Hongkong, Malaysia und Südkorea zu verbessern, indem sie nahtlos mit ihren heimischen mobilen Geldbörsen über Alipay+ bezahlen können.

Tanes Petsuwan, stellvertretender Gouverneur der TAT für Internationales Marketing – Asien und Südpazifik, sagte: „Die erweiterte Partnerschaft mit Alipay wird dazu beitragen, chinesischen Touristen, die Thailand besuchen, ein reibungsloseres Einkaufserlebnis zu bieten und thailändischen Unternehmen, insbesondere den zahlreichen KMU, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um sie bei der Entwicklung digitaler Abläufe und Marketingfähigkeiten zu unterstützen.“

Plattformen wie Alipay werden für Reisemärkte wie Thailand immer bedeutender, da sie eine wichtige Rolle bei der Entscheidung der Reisenden über Fluggesellschaften, Hotels und die Wahl des Reiseziels spielen, fügte Khun Tanes hinzu.

Thailand begrüßte in der ersten Jahreshälfte 2023 über 1,4 Millionen chinesische Touristen, und da chinesische Reisende in dieser ersten Jahreshälfte im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2019 durchschnittlich 24 Prozent mehr über Alipay im Ausland ausgeben, deutet dies auf neue Wachstumstrends hin, auf die sich Thailand mit seiner verstärkten Zusammenarbeit mit Alipay vorbereitet.

Im Zuge der Wiederbelebung des Reisens startet Alipay im Sommer 2023 eine Reihe von Kampagnen mit regionalen Partnern wie der TAT, die eine Vielzahl von Promotionen für reisebezogene Dienstleistungen wie Shopping, Attraktionen und Transport anbieten. Thailand gilt als das Reiseziel mit dem größten Potenzial in Südostasien, um den bargeldlosen Zahlungsverkehr in der Gesellschaft zu fördern, und als Teil davon zielt Alipay darauf ab, die Touristenströme in sekundäre Städte in Thailand zu erhöhen.

Alipay ist seit 2015 in Thailand verfügbar und verbindet nun chinesische Reisende mit 550.000 lokalen Händlern im ganzen Land. Thailand gehört zu den vier wichtigsten Reisezielen im Ausland, gemessen am gesamten Transaktionsvolumen auf Alipay.

Alipay ist eine Zahlungsplattform, der die chinesische Bevölkerung vertraut, und ist daher gut positioniert, um Thailand als vertrauenswürdiges Reiseziel zu bewerben. Alipay arbeitet mit thailändischen Zahlungsplattformen wie TrueMoney, Kasikornbank und Krungthai Card (KTC) zusammen und könnte bald auch PromptPay in diese Liste aufnehmen.