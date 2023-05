Von: Björn Jahner | 27.05.23



PATTAYA: Im Juni ist das französische Musikerduo Alexandre Vay (Cello) und Dimitri Papadopoulos (Klavier) mit zwei Konzerten zu Gast im Eelswamp, 29 Soi Suksomboon, Nongplalai.

Freitag, 2. Juni, 18.00 Uhr: „All Beethoven“. Aufgeführt werden die beiden späten Cellosonaten op.102: Cellosonaten Nr. 4 in C-Dur und 5 in D-Dur sowie die drei Variationensätze für Cello und Klavier: 1. Variationen in Es-Dur über „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ von Mozart. 2. Variationen in G-Dur über ein Thema aus „Judas Maccabaeus“ von Händel. 3. Variationen in F-Dur über „Ein Mädchen oder Weibchen“ von Mozart.

Sonntag, 4. Juni, 18.00 Uhr: Schumann: Fünf Stücke im Volkston, op.102 (5 Stücke im Volkston). Mendelssohn: Cellosonate Nr. 2 in D-Dur op.58. Dvorak: Cellokonzert in h-Moll, op. 104, von Dvorak selbst für Klavier und Cello transkribiert.



Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf für 1.200 Baht (1 Konzert) und 2.000 Baht (beide Konzerte) pro Person erhältlich. Reservierung per E-Mail oder Tel.: 038-069.681 (während der Bürozeiten). Infos im Eelswamp-Blog.