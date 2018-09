Alexandra Stanic wird neue Redaktionsleiterin bei Vice Österreich

WIEN (dpa) - Alexandra Stanic übernimmt ab Oktober die Redaktionsleitung des Webmagazins «Vice.com» in Österreich. Die bisherige Chefreporterin der österreichischen Zeitschrift «Biber» soll den Neustart in der Alpenrepublik organisieren, nachdem sich die Redaktion im August aufgelöst hatte. Das Team stellte sich damals gegen die Management-Entscheidung, die Redaktionen der deutschsprachigen Länder unter der Leitung von Chefredakteurin Laura Himmelreich zusammenzuführen.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Alexandra diese wichtige Position so schnell und vor allem so hochkarätig besetzen konnten», sagte Himmelreich laut Mitteilung. Stanic sei exzellent vernetzt und zeige jeden Tag, dass sie mit relevanten Themen eine jungen Zielgruppe erreichen könne. «Wir werden provozieren, kritisieren und unsere Leser und Leserinnen dazu anregen, gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen - ohne dabei überheblich zu sein», kündigte Stanic an.

Vice Media hatte im August bekannt gegeben, dass Laura Himmelreich «Vice»-Chefredakteurin für die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz wird. Sie hatte zuvor die deutsche Redaktion von «Vice.com» geleitet. Das Portal gehört zum Medienunternehmen Vice Media, bei dem auch das gedruckte «Vice»-Magazin erscheint. Es wurde 1994 im kanadischen Montreal gegründet und profilierte sich vor allem mit Berichten über Themen zur Jugendkultur.