Foto: Tourism Authority Of Thailand

PATTAYA: Die weltberühmten Cabaret-Shows sind in der Touristenmetropole wieder zum Leben erwacht. So war das bekannte Alcazar-Theater am ersten Tag der Wiedereröffnung nach zweijähriger Schließung aufgrund der Covid-19-Pandemie bis auf den letzten Platz besetzt.



Thailänder und ausländische Touristen, insbesondere indische Besucher, strömten am zurückliegenden Wochenende nach Pattaya, nachdem die Beschränkungen für Vergnügungslokale, Kneipen und Bars am 1. Juni 2022 nach einer langen Schließung wegen der Pandemie aufgehoben worden waren.



Das Alcazar Cabaret Show Theater, das weltweit für seine aufwendigen Shows mit farbenfrohen Kostümen und High-Tech-Beleuchtungstechnik bekannt ist, wurde am Freitagabend von den Gästen buchstäblich überrannt.



Alcazar-Geschäftsführer Pawin Phettrakul sagte gegenüber der Presse, das Theater habe den Betrieb unter den SHA-Seuchenschutzmaßnahmen wieder aufgenommen. Er führte fort, es habe seine Erwartungen übertroffen, dass das Theater bereits am ersten Abend bis auf den letzten Platz besetzt war. Die meisten Besucher waren Inder, Vietnamesen und Südkoreaner, vereinzelt auch Thailänder.



Khun Pawin glaubt zwar nicht daran, dass alles besser wird als vor der Pandemie, aber er wünscht sich vor allem mehr Touristen in Pattaya und eine größere Vielfalt an Veranstaltungsorten, um sie anzuziehen.



Jetzt, so sagte er, beklagten sich viele Touristen darüber, dass es in der Stadt nur eine kleine Anzahl von Orten gebe, die man besuchen könne. Viele Geschäfte waren während des Covid-Ausbruchs geschlossen, und einige werden vielleicht nie wieder öffnen. Wenn mehr Vergnügungslokale wieder wie früher geöffnet würden, würden auch die Touristen nach Pattaya zurückkehren, erklärte er.



Vorerst wird das Alcazar Cabaret Show Theater nur an vier Tagen in der Woche geöffnet sein – Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag – mit einer Show täglich um 19.00 Uhr, informierte er. Wenn die Show bei den Kunden gut ankomme, würden weitere Shows hinzukommen.



Die Darsteller des Alcazar Cabaret Show Theater waren überglücklich, wieder auf der Bühne zu stehen. Sie erzählten Reportern, sie seien froh, wieder auftreten zu können, nachdem die Pandemie ihr Leben und ihre Existenzgrundlage zerstört hatte. Einige Tänzer mussten sich andere Jobs suchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, z. B. als Restaurantangestellte, um zu überleben.



Am 1. Juni 2022 wurden auch die meisten Beschränkungen für Einreisen aus dem Ausland aufgehoben, einschließlich der Quarantäne für nicht geimpfte Besucher, und das Registrierungssystem für den „Thailand Pass“ wurde vereinfacht. Der Tourismus hatte sich bereits stetig erholt, aber die jüngsten Lockerungen dürften dem Ganzen noch mehr Schwung verleihen.