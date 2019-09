Albon ist stolz, für Thailand in der Formel 1 zu fahren

BANGKOK: Beim Besuch des Formel-1-Rennfahrers Alexander Albon Ansusinha am Dienstag in seinem Regierungssitz hat Ministerpräsident Prayut Chan-o-acha das Ministerium für Tourismus und Sport sowie weitere staatliche Behörden aufgerufen, den thailändisch-britischen Fahrer zu unterstützen.

Der 23-jährige Albon geht derzeit in der Formel 1 für Red Bull Racing unter thailändischer Flagge an den Start. Er fuhr in der ersten Hälfte des Jahres 2019 für Toro Rosso, bevor er in der zweiten Jahreshälfte zu Red Bull aufstieg und Pierre Gasly ersetzte, der zu Toro Rosso zurückkehrte. Der Rennfahrer sagte Prayut, er sei stolz, Thailand in der höchsten Klasse des Automobilrennsports zu vertreten, und freue sich zu wissen, dass viele Thailänder ihn unterstützten. „Ich hoffe, dass ich eines Tages eine thailändische Flagge auf dem Podium trage, wenn ich bei einem Rennen einen der ersten drei Plätze erreicht habe", sagte Albon. Derzeit belegt er mit 34 Punkten den neunten Platz in der Fahrerwertung.