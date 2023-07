BANGKOK: Das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt hat einen alarmierenden Bericht über die Situation der Meeresökosysteme in Thailand veröffentlicht. Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Traisulee Traisaranakul gab es im letzten Jahr im Golf von Thailand 22 Ölleckagen und es wurden insgesamt 507 Tonnen Müll in den Meeren rund um das Königreich gesammelt.

Das Kabinett nahm den Bericht zur Kenntnis, der einen umfassenden Überblick über die Meeresumwelt in 24 Küstenprovinzen bietet. Insgesamt wurde festgestellt, dass die Wasserqualität des Meeres stärker verschmutzt ist, hauptsächlich aufgrund von Ölverschmutzungen und Abfällen aus Industrieanlagen. Etwa 7 Prozent des Meereswassers wurden als sehr sauber eingestuft, während 57 Prozent als sauber, 30 Prozent als mäßig sauber und 6 Prozent als verschmutzt eingestuft wurden.

Der Bericht des Ministeriums zeigt auch, dass mehr als 507 Tonnen Müll und Abfall aus den Meeren des Landes gesammelt wurden. Zu den häufigsten Gegenständen gehörten weggeworfene Flaschen, Plastiktüten und Styropor. Zudem sind 168 von 659 gestrandeten Meerestieren gestorben, weil sie Plastikmüll verschluckt oder sich in Plastikmüll verheddert hatten, was die verheerenden Auswirkungen der Meeresverschmutzung verdeutlicht.

Ein weiteres alarmierendes Ergebnis betrifft die Küstenerosion, von der über 823 Kilometer der 3.151 Kilometer langen Küstenlinie betroffen sind. Um dem entgegenzuwirken, wurden 753 Kilometer der erodierten Küstenlinie durch den Bau von Barrieren und Sandwällen wiederhergestellt.

Positiv hervorzuheben ist die Verbesserung des Ökosystems der Korallenriffe und Seegraswiesen in Thailand, wie aus dem Bericht hervorgeht. Das Land besitzt 149.182 Rais (23.869 Hektar) an Korallenriffen, von denen 53 Prozent als gut erhalten, 22 Prozent als mäßig gut erhalten und die restlichen 25 Prozent als leicht ausgebleicht eingestuft wurden.

Die Seegrasflächen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent vergrößert und umfassen landesweit 103.580 Rais (16.573 Hektar), von denen sich 25 Prozent in einem guten, 36 Prozent in einem mäßig guten und die restlichen 35 Prozent in einem leicht guten Zustand befinde