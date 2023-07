Von: Björn Jahner | 17.07.23

BANGKOK: Die Zahl der Malariafälle in Thailand ist sprunghaft angestiegen, was zu einer dringenden Warnung an diejenigen geführt hat, die in endemischen Gebieten leben oder diese kürzlich besucht haben.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ratchada Thanadirek informierte darüber, dass das Ministerium für Seuchenkontrolle in der Woche bis zum 7. Juli 2023 insgesamt 835 neue Krankheitsfälle registriert habe. In Anbetracht dieser Entwicklung forderte sie die Bewohnerinnen und Bewohner von bewaldeten oder grenznahen Gebieten auf, auf mögliche Symptome der Krankheit zu achten. Auch Reisende, die solche Regionen besuchen, wurden zur erhöhten Wachsamkeit aufgefordert.

Die Symptome von Malaria umfassen Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, intermittierendes Fieber und Übelkeit. Diese treten in der Regel innerhalb von 10 bis 14 Tagen nach der Infektion durch einen von Moskitos übertragenen Parasiten auf.

Den Angaben des Ministeriums für Seuchenkontrolle zufolge wurden in diesem Jahr bereits 9.255 Malariafälle gemeldet, davon 4.158 bei thailändischen Staatsangehörigen und 5.097 bei Ausländern. Besonders betroffene Provinzen sind Tak mit 5.513 Patienten, Mae Hong Son mit 1.026 Patienten und Kanchanaburi mit 945 Patienten. Bedauerlicherweise wurden drei Todesfälle verzeichnet, alle in der Provinz Tak.

Mediziner und Gesundheitsbehörden appellieren dringend an Personen mit Malaria-Symptomen, unverzüglich einen Arzt aufzusuchen. Die Krankheit ist durch Medikamente gut heilbar und die Genesung verläuft in der Regel schnell. Allerdings kann eine verzögerte Behandlung zu schwerwiegenden Komplikationen und sogar zum Tod führen.