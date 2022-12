BANGKOK: Am Mittwochmorgen (21. Dezember 2022) wurden in vier Bangkoker Bezirken starke Luftverschmutzungswerte gemessen, die über dem Sicherheitsniveau lagen, wie die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) mitteilte.

Die Bezirke Thawi Watthana, Nong Khaem, Nong Chok und Pathum Wan wiesen gefährliche PM2,5-Werte auf, berichtete die Umweltabteilung der BMA.

Messungen an Luftqualitätsstationen in den vier Bezirken ergaben PM2,5-Werte zwischen 30 und 53 Mikrogramm (mcg) pro Kubikmeter. PM2,5 bezieht sich auf „Feinstaub“ (feine Partikel oder Tröpfchen) in der Luft. Die Sicherheitsgrenze liegt bei 50 mcg. Ein Wert über diesem Wert gilt in Thailand als gefährlich.

Das Umweltministerium warnte die Einwohner Bangkoks, die Luftqualität ab Freitagabend zu überwachen, und gab die folgenden PM2,5-Werte für den Großraum Bangkok an: