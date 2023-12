Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.24

BERN: Alain Berset, der charismatische Bundesrat, hatte sich am Freitagabend auf eine Weise verabschiedet, die sowohl Stil als auch Humor bewies. In einem kreativen Akt, der auf der Plattform X (ehemals Twitter) geteilt wurde, zog Berset seinen bekannten schwarzen Fedora-Hut auf und gab eine beeindruckende Imitation von Charlie Chaplin zum Besten.

Berset, bekannt für seine Vorliebe für den klassischen Fedora-Hut, nutzte diesen als zentrales Element seines Abschieds. In dem Video, das rasch an Popularität gewann, sah man, wie der 51-jährige Sozialdemokrat nach dem Aufsetzen des Hutes einige Schritte machte und dann in bester Charlie-Chaplin-Manier mit beiden Beinen zur Seite gerichtet in die Höhe sprang. Es fehlte ihm nur noch der Stock, um die Imitation des berühmten Komikers und Filmproduzenten perfekt zu machen.

Berset, der 2012 in den Bundesrat gewählt worden war und als Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) diente, blickte auf eine zwölfjährige erfolgreiche Karriere in der Schweizer Landesregierung zurück. Er bekleidete zweimal das Amt des Bundespräsidenten, in den Jahren 2018 und in diesem Jahr.

Die Übergabe des Staffelstabs

Als letzte Amtshandlung hatte Berset am Sonntag um Mitternacht offiziell das Amt des Bundespräsidiums an Viola Amherd, die Walliserin, übergeben. Mit den Worten «Au revoir. Auf Wiedersehen. Arrivederci» endete nicht nur das Video, sondern auch eine Ära, in der Berset die Schweizer Politik maßgeblich mitgeprägt hatte.

Bersets Abschiedsvideo, blieb als ein Moment der Leichtigkeit und des Humors in der oft ernsten Welt der Politik in Erinnerung. Es zeigte einen Politiker, der nicht nur durch seine Arbeit, sondern auch durch seine Persönlichkeit einen bleibenden Eindruck hinterließ. In bester Charlie-Chaplin-Manier sprang Alain Berset nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Herzen vieler Menschen und in die Annalen der Schweizer Geschichte.