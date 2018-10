Von: Andrea Löbbecke (dpa) | 29.10.18

WIESBADEN (dpa) - Er hat die hessischen Grünen zum Gewinner der Wahl gemacht: Tarek Al-Wazir. Wegen des ungewöhnlichen Namens musste er sich früher oft erklären, sagt der 47-Jährige. Unter Umständen wäre er als Fritz Knirsch durchs Leben gegangen.

Tarek Al-Wazir prägt die Grünen im deutschen Bundesland Hessen seit vielen Jahren. Er hat sie in ein schwarz-grünes Regierungsbündnis und nun zu einem historischen Wahlerfolg geführt. Schon als junger Mann startete er politisch durch, errang bereits im Alter von 24 ein Mandat als Abgeordneter im Landtag in Wiesbaden. Für das Parlament ist er eine absolute Bereicherung: Streitlustig, rhetorisch geschliffen und nie um einen ironischen Seitenhieb verlegen bringt der 47-Jährige Schwung in langweilige Debatten.

Al-Wazir war das Gesicht des grünen Wahlkampfes, auch wenn auf dem ersten Listenplatz der Partei formal Priska Hinz stand. Die beiden bildeten eine Doppelspitze. Er ist schlank, sportlich und trägt einen Bürstenhaarschnitt, der inzwischen ergraut ist. Bis zu seiner Vereidigung als hessischer Wirtschafts- und Verkehrsminister 2014 war Al-Wazir sechs Jahre Landeschef seiner Partei gewesen.

Der Sprecher der Offenbacher Grünen, Wolfgang Malik, ist ein langjähriger politischer Weggefährte. Trotz seiner Karriere sei Al-Wazir «nie abgeschwebt» und tief in seiner Heimat verwurzelt, sagt Malik. «Er lebt die Offenbach-DNA.» Als Tarek als junger Mann bei den Grünen aufgetaucht sei, hätten ihn viele unterschätzt. «Aber er hat uns professionalisiert. Er kann gut Stimmungen erspüren und im Hintergrund rumkordeln.» Diese Eigenschaften hat sich der Sohn einer deutschen Mutter und eines jemenitischen Vaters bis heute erhalten.

Dass die schwarz-grüne Landesregierung ohne öffentliches Gezänk funktionierte, liegt sicherlich auch an Al-Wazir. Er ist so klug, seinem älteren Koalitionspartner Volker Bouffier (CDU) bei gemeinsamen Auftritten meist den Vortritt und einen großen Teil der Redezeit zu überlassen.

Neben viel Sinn für Diplomatie besitzt Al-Wazir eine große Durchsetzungskraft. Freundschaften in der Politik nennt er «eher selten». «Politik ist ja auch in gewisser Art und Weise ein Konkurrenzgeschäft, wo man intern mit den eigenen und extern mit den anderen konkurriert», sagt er. «Wenn man mal frei hat, dann sollte man die freie Zeit nicht auch noch in der politischen Parallelwelt verbringen.»

Al-Wazir lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Offenbach. Seine Schulzeit hat er zum Teil bei der Familie seines Vaters in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa verbracht. Nach zwei Jahren kehrte er zurück, studierte später Politologie in Frankfurt am Main.

«Wenn man mit so einem Namen aufwächst, wird man oft gefragt: Wo kommst Du denn her?», berichtet Al-Wazir aus seiner Kindheit. Er habe sich früher immer erklären müssen, das habe ihn geprägt. Dabei hätte es gut so kommen können, dass er als Fritz Knirsch durchs Leben gegangen wäre. Knirsch ist der Mädchenname seiner Mutter. Außerdem sollte der Standesbeamte eigentlich noch einen zusätzlichen deutschen Namen eintragen, damit das Geschlecht des Kindes klarer wird.

Die Eltern entschieden sich dagegen. Aber auch sie trugen womöglich dazu bei, seinen späteren Berufsweg vorzuzeichnen. Die Mutter war in der Friedensbewegung aktiv und nahm den Sohn schon in jungen Jahren mit zu Demonstrationen gegen den Bau der Startbahn West am Frankfurter Flughafen.