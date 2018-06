Al-Shabaab greift Konvoi in Somalia an

MOGADISCHU (dpa) - Bei einem Angriff auf einen Konvoi nahe der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens acht Menschen getötet worden.



Zwei von ihnen seien Vertreter der regionalen Regierung gewesen, teilte am späten Dienstagabend der Polizist Abdikarin Ali mit. Die restlichen Opfer des Angriffs in der Region Balad rund 30 Kilometer nördlich von Mogadischu seien Soldaten gewesen. Die Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte den Anschlag im Radiosender Andalus für sich und erklärte, zwölf Menschen getötet zu haben. Zudem griffen die Streitkräfte in der westlichen Region Gedo die Miliz Al-Shabaab an und töteten dabei zehn Kämpfer, wie ein hochrangiger Vertreter der Streitkräfte, Abdullahi Mohamed, sagte.

Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaats. Bei Anschlägen und Angriffen haben sie tausende Menschen getötet. Eine 22 000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Terrormiliz.