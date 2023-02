Katastrophenschutz: Erdbeben dauerten fast zwei Minuten

ANKARA: Die von den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ausgelösten immensen Zerstörungen sind nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde auch auf die Dauer der Erschütterungen zurückzuführen. Das erste der beiden Erdbeben am vergangenen Montagmorgen habe etwa 65 Sekunden gedauert, das zweite 45 Sekunden, sagte der Chef der Abteilung für Erdbeben und Risikoverminderung in der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad, Orhan Tatar, am Samstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben der Stärke 7,7 das Grenzgebiet erschüttert, gefolgt von einem weiteren Beben der Stärke 7,6 am Mittag. Seither gab es bis Samstag mehr als 2000 Nachbeben in der Region, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad mitteilte.

Aktivisten: Saudi-Arabien schickt Hilfe in syrisches Rebellen-Gebiet

DAMASKUS: Saudi-Arabien hat Aktivisten zufolge als erstes Land offizielle Hilfen in ein von den Erbeben schwer getroffenes Rebellen-Gebiet Syriens geschickt. Das saudische Staatsfernsehen zeigte am Samstag, wie Lastwagen mit insgesamt rund 100 Tonnen Hilfsgütern von der Türkei nach «Nordsyrien» fuhren. Zu Beginn des Krieges hat Saudi-Arabien die syrische Opposition stark unterstützt. Inzwischen haben sie ihre Hilfe aber stark zurückgefahren.

Nach Angaben von Aktivisten ging die Hilfe in die besonders betroffene und von militant-islamistischen Milizen kontrollierte Kleinstadt Dschindiris. Auch ein auf die Suche nach Verschütteten spezialisiertes saudisches Team sei zusammen mit den Hilfstransporten angekommen, hieß es von der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Die in den Rebellen-Gebieten aktive Rettungsorganisation Weißhelme hatte zuvor mitgeteilt, bislang nur privat organisierte Verstärkung aus Ägypten erhalten zu haben, die bei der Suche nach Verschütteten und der medizinischen Versorgung helfen.

Auch die syrische Regierung bekommt Hilfe aus dem Ausland: etwa aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), dem Iran, Indien und China. Syriens Präsident ist international weitgehend isoliert. Syriens Mitgliedschaft in der Arabischen Liga etwa wurde ausgesetzt, weil Regierungstruppen die Proteste im Land gewaltsam niederschlugen.

Nach den Protesten gegen die Regierung 2011 war ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Katar, Ägypten und Saudi-Arabien blockierten eine Initiative, das Bürgerkriegsland wieder in die Arabische Liga aufzunehmen. Assads Regierung beherrscht inzwischen wieder rund zwei Drittel des zersplitterten Bürgerkriegslandes.

Festnahmen nach Gebäudeeinstürzen bei Beben in der Türkei

ISTANBUL: Im Süden der Türkei sind nach Gebäudeeinstürzen während der Erdbebenkatastrophe mindestens 14 Menschen wegen mutmaßlicher Fahrlässigkeit festgenommen worden.

Ein Haftbefehl sei auch gegen 33 Menschen in der Stadt Diyarbakir ergangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag unter Berufung auf Strafverfolger. Sie sollen für etwaige Bauschäden verantwortlich sein, die den Einsturz der Gebäude begünstigten, wie etwa das Entfernen von Betonsäulen.

Einer der Verdächtigen wurde den Angaben zufolge am Flughafen in Istanbul gefasst. Er soll versucht haben, mit Bargeld nach Montenegro zu fliehen. Neun weitere Verdächtige wurden in den Städten Sanliurfa und Osmaniye verhaftet.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, gefolgt von einem weiteren Beben der Stärke 7,6 am Mittag. Mehr als 7500 Gebäude sind dabei allein in der Türkei eingestürzt.

Mehr als 25.000 Tote nach Erdbebenkatastrophe

ISTANBUL/DAMASKUS: Fünf Tage sind seit den verheerenden Erdbeben vergangen. Immer mehr Tote werden aus dem Katastrophengebiet in der Türkei und Syrien vermeldet. Die Hoffnung auf Überlebende sinkt.

Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 25.000 gestiegen. Wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem am Samstag live im Fernsehen übertragenen Auftritt in der Provinz Sanliurfa sagte, liegt die Zahl allein für die Türkei nun bei 21.848. Aus Syrien wurden zuletzt 3553 Tote gemeldet.

Nach Angaben des Präsidenten wurden allein in der Türkei 80.104 Menschen verletzt. Mehr als 1,5 Millionen suchten in Zelten oder öffentlichen Notunterkünften oder Hotels Schutz. Die Such- und Rettungsarbeiten gingen auch am Samstag weiter. Vereinzelt gab es noch Berichte, dass Menschen lebend aus Trümmern gerettet wurden.

Die betroffenen Gebiete waren zunächst schwer zugänglich, mit dem Fortschreiten der Bergungsarbeiten steigen die Opferzahlen. Die Chance, noch Überlebende zu finden, sinkt stündlich.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben, dessen Stärke das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit 7,7 angibt, das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Am Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in derselben Region.

In der Türkei sind zehn Provinzen von dem Beben betroffen. Dort ist inzwischen ein dreimonatiger Ausnahmezustand in Kraft getreten. Mit dem Ausnahmezustand können laut Nachrichtenagentur Anadolu öffentliche Einrichtungen, Organisationen oder «juristische und natürliche Personen» in der Region dazu verpflichtet werden, unter anderem Ausrüstung, Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge oder Medikamente abzugeben.

WHO: Syrien-Erdbebenhilfe muss dringend ausgeweitet werden

GENF/ALEPPO: Die Hilfe für Erdbebenopfer in Syrien muss nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) deutlich ausgeweitet werden. «Wir müssen mit größerer Dringlichkeit und in größerem Umfang handeln und uns besser organisieren», sagte Richard Brennan, der WHO-Nothilfekoordinator für die Region Östliches Mittelmeer am Samstag in Aleppo. Die Toten- und Verletztenzahlen seien immens, was aber oft vernachlässigt werde, seien die vielen Obdachlosen.

Allein in Aleppo im von der Regierung kontrollierten Teil Nordwestsyriens haben nach ersten Schätzungen rund 200.000 Menschen das Dach über dem Kopf verloren, in der Hafenstadt Latakia weitere 140.000, sagte die WHO-Vertreterin in Syrien, Iman Shankiti.

«Wenn wir die Mittel bekommen, können wir die Hilfe schnell ausweiten», sagte Brennan. «Offen gesagt ist Syrien seit vielen Jahren grob vernachlässigt worden.» Der Bedarf für humanitäre Hilfe in Syrien sei im vergangenen Jahr noch nicht einmal zur Hälfte gedeckt worden. Das Land erlebt seit zwölf Jahren einen Bürgerkrieg und die Regierung von Präsident Baschar al-Assad ist unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen mit Sanktionen belegt.

«Genug ist genug», sagte der WHO-Regionaldirektor für die WHO-Region Östliches Mittelmeer, Ahmed Al Mandhari. «Lasst uns Syrien und dem syrischen Volk helfen, ihr Land wieder aufzubauen. (...) Die Leute sind widerstandsfähig, aber sie können jetzt nicht mehr.»

In die von Aufständischen kontrollierten Gebiete um Idlib sollen mehr Hilfskonvois aus der Türkei organisiert werden, sagte Brennan. Auch aus Regionen unter Regierungskontrolle sollen mehr Konvois in die Provinz Idlib gebracht werden. Darüber werde gerade verhandelt.

Österreichs Erdbebenhelfer haben Militärschutz

WIEN: Das österreichische Militär setzt seine Rettungsarbeiten nach dem Erdbeben in der Türkei nach einer Unterbrechung nun mit türkischem Militärschutz fort. Die türkische Armee habe den Schutz der Soldatinnen und Soldaten der Katastrophenhilfseinheit übernommen, twitterte der Sprecher des österreichischen Bundesheers am Samstagnachmittag. Österreich ist seit Dienstag mit 82 Militärangehörigen in der türkischen Provinz Hatay im Einsatz.

Oberstleutnant Pierre Kugelweis hatte der Nachrichtenagentur APA am Samstagmorgen gesagt, die Suche nach Überlebenden sei wegen Sicherheitsrisiken unterbrochen worden. «Es gibt zunehmend Aggressionen zwischen Gruppierungen in der Türkei. Es sollen Schüsse gefallen sein», sagte Kugelweis. «Wir würden gerne weiterhelfen, aber die Umstände sind, wie sie sind.»

Deutsche Retter unterbrechen Erdbebenhilfe wegen Sicherheitsrisiken

BONN/DUISBURG: Das Technische Hilfswerk (THW) und die Hilfsorganisation I.S.A.R Germany unterbrechen wegen Sicherheitsbedenken ihre Rettungsarbeiten im Erdbebengebiet in der Türkei. In den vergangenen Stunden habe sich nach verschiedenen Informationen die Sicherheitslage in der Region Hatay geändert, teilten die Organisationen am Samstag mit. Such- und Rettungsteams blieben vorerst im gemeinsamen Basislager in der Stadt Kirikhan. Wenn es einen konkreten Hinweis gebe, dass man jemand lebend retten könne, werde man aber dennoch hinausfahren, sagte die THW-Sprecherin Katharina Garrecht vor Ort der Deutschen Presse-Agentur.

THW und I.S.A.R teilte weiter mit: «Grund dafür scheinen unter anderem die Verknappung von Lebensmitteln und die schwierige Wasserversorgung im Erdbebengebiet.»

I.S.A.R-Einsatzleiter Steven Bayer sagte: «Es ist festzustellen, dass die Trauer langsam der Wut weicht.» Tamara Schwarz, Sprecherin der THW-Zentrale in Bonn, sprach von «tumultartigen Szenen». Der Schutz der Ehrenamtlichen stehe jetzt im Vordergrund. Die Teams blieben aber weiter vor Ort.

Zuvor hatten Soldatinnen und Soldaten einer Katastrophenhilfseinheit des österreichischen Militärs ihre Rettungsarbeiten in der Provinz Hatay eingestellt. «Es gibt zunehmend Aggressionen zwischen Gruppierungen in der Türkei. Es sollen Schüsse gefallen sein», sagte Oberstleutnant Pierre Kugelweis vom österreichischen Bundesheer der Nachrichtenagentur APA. Auch die österreichischen Retter bleiben aber vor Ort und stehen für weitere Einsätze bereit.

Chef der Weltgesundheitsorganisation in Aleppo angekommen

ALEPPO: Nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in Syrien eingetroffen. Er landete Samstagmittag am Flughafen der besonders schwer getroffenen Stadt Aleppo, wie die Staatsagentur Sana meldete. Demnach will er nun Krankenhäuser und Notunterkünfte besuchen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Er habe zudem 35 Tonnen medizinischer Ausrüstung für die Erdbebenopfer mitgebracht. Ein weiteres Flugzeug mit medizinischem Gut soll demnach innerhalb der nächsten zwei Tage im Land eintreffen.

Auch UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths wurde nach UN-Angaben in Aleppo erwartet - seine Ankunft verzögerte sich jedoch zunächst.

Aleppo liegt im Nordwesten Syriens und wird von der Regierung in Damaskus kontrolliert. Ob Tedros auch Rebellen-Gebiete besucht, war zunächst unklar. Die in den Rebellen-Regionen aktive Rettungsorganisation Weißhelme hatte sich bitter über mangelnde UN-Hilfe nach dem Erbeben beklagt.

Die WHO schätzt, dass alleine in Aleppo mehr als 200.000 Menschen nach den Erdbeben obdachlos geworden sind. Auch mehrere Krankenhäuser und medizinische Ausrüstung seien von Schäden betroffen. Das Gesundheitssystem des Bürgerkriegslandes sei ohnehin an der Belastungsgrenze.

In Aleppo kämpfen die Menschen nach den Beben mit Trauer und Kälte

ALEPPO: In der syrischen Stadt Aleppo suchen die Menschen nach den zerstörerischen Erdbeben Schutz vor der Kälte. «Wir bleiben über Nacht auf diesem Bürgersteig und zünden Feuerholz an», sagte Abdu al-Sus der Deutschen Presse-Agentur. Er hat aus Stoff ein improvisiertes Zelt für seine Frau und fünf Kinder gebaut. Auch etliche andere Familie übernachten bei eisigen Temperaturen auf der Straße oder in Autos im besonders betroffenen Osten der Stadt. Etliche warten darauf, dass die Behörden untersuchen, ob ihre beschädigten Häuser noch zu bewohnen sind.

Al-Sus berichtete: «Wir und mehrere Bewohner haben unser Haus nach dem ersten Erdbeben verlassen, einige andere sind nicht gegangen. Nach ein paar Minuten ist das Gebäude vor unseren Augen eingestürzt.» Auch Ahmed Muharram hat Ähnliches erlebt. Lediglich seine eigene Familie habe sich vor dem Einsturz aus ihrem Wohnhaus retten können. 63 seiner Nachbarn seien getötet worden, darunter auch Kinder. Sieben hätten gerettet werden können. «Ich habe 15 Jahre in diesem Gebäude gewohnt, und wir waren alle wie eine Familie.» Nun habe er die meisten von ihnen verloren, sagte er den Tränen nahe.

Viele Menschen in Aleppo sind nach den schweren Beben auch in Moscheen und Schulen untergekommen. Behörden zufolge mussten in der Stadt Zehntausende ihre Häuser verlassen. Laut UN wurde in der Stadt jedes dritte Haus durch die Erdbeben zerstört. Aleppo steht unter Kontrolle der Regierungstruppen von Machthaber Baschar al-Assad. Das UN-Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass bis zu 5,3 Millionen Menschen durch das Beben in Syrien obdachlos geworden sind.

Rettungsteams suchen derzeit weiter nach Verschütteten. Überlebende wurden nach dpa-Informationen in der Stadt schon länger nicht mehr gefunden.

Fast 1900 Nachbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet

ISTANBUL/DAMASKUS: Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat es bis Samstagmorgen 1891 Nachbeben in der Region gegeben. Das teilte die türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad mit.

Bei den schweren Erdbeben sind bislang mehr als 24.200 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Türkei starben mindestens als 20.665, in Syrien mehr als 3553. Fast 85.000 Menschen wurden zudem in beiden Ländern verletzt. Noch immer suchen Retter nach Verschütteten.

Menschen überleben nur in seltenen Fällen länger als drei Tage ohne Wasser. Die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, ist deshalb nur noch gering. Die schwersten Beben gab es am Montag.

Türkei öffnet Grenzübergang zu Armenien erstmals nach 30 Jahren

ISTANBUL/ERIWAN: Die Türkei hat 30 Jahre nach Schließung ihrer Grenze zu dem Südkaukasusstaat Armenien einen Übergang für Hilfstransporte aus dem Land geöffnet. Die Lastwagen hätten am Samstag den Grenzposten passiert, um Hilfe in das Erdbebengebiet zu bringen, teilte das armenische Außenministerium in der Hauptstadt Eriwan mit. Die Grenze zwischen den verfeindeten Staaten ist seit 1993 geschlossen. Zuvor hatte Armenien bereits Helfer in die Türkei geflogen.

Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, passierten fünf Lastwagen den Grenzposten in der türkischen Provinz Igdir. Zuletzt sei das 1988 nach einem Beben in der Ex-Sowjetrepublik Armenien möglich gewesen. «Lassen Sie uns etwas Gutes aus dieser großen Katastrophe herausholen. Solidarität rettet Leben!», twitterte der türkisch-armenische Politiker Garo Paylan.

Die Türkei hatte die Landgrenze 1993 aus Solidarität mit ihrem Bruderstaat Aserbaidschan einseitig geschlossen. Für Armenien, das bis heute einen blutigen Konflikt austrägt mit Aserbaidschan um die Gebirgsregion Berg-Karabach, bedeutete das schwere wirtschaftliche Probleme. Das Verhältnis zwischen Ankara und Eriwan ist schwer belastet. Die beiden Nachbarn unterhalten seit Ende 2021 jedoch wieder diplomatische Kontakte.

Nothilfekoordinator: Alltagsversorgung im Erdbeben-Gebiet ist wichtig

DAMASKUS/ISTANBUL: Fünf Tage nach der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet mahnt der Arbeiter-Samariter-Bund auch die Alltagsversorgung der Menschen zu organisieren - neben der Soforthilfe. «Die Leute haben immer noch Husten, Schnupfen, Heiserkeit, haben immer noch chronische Erkrankungen», sagte der Nothilfekoordinator für die Auslandshilfe der Hilfsorganisation, Axel Schmidt, am Samstag im Deutschlandfunk. «In dem Fall kommen auch wir ins Spiel mit Primärversorgung, Trinkwasseraufbereitung.»

Nach Angaben Schmidts muss etwa eine medizinische Versorgung der Betroffenen auch dann sichergestellt werden, wenn sie mobile Krankenhäuser verlassen haben. «Die Wunden müssen versorgt werden. Es reicht nicht, wenn der Verband einmal drauf ist, sondern der Verband muss gewechselt werden.» Die Menschen lebten unter Umständen, «unter denen man nicht leben möchte - mit Minus-Temperaturen in der Nacht, mit keinem Dach über dem Kopf, mit nur einem Feuer, mit zu wenig zu essen, zu wenig zu trinken». Deshalb sei es besonders wichtig, gut medizinisch versorgt zu werden.

Bei den Erdbeben am Montag sind bislang nach offiziellen Angaben mehr als 24.200 ums Leben gekommen. «Die Schadenslage ist doch so groß, dass es da schwer fällt, einfach sofort effektiv jedem helfen zu können. Das ist leider die Realität», sagte Schmidt.

Sechsköpfige Familie nach mehr als 100 Stunden aus Trümmern gerettet

ISTANBUL: Rettungskräfte haben in der Südosttürkei eine sechsköpfige Familie nach 102 Stunden unter den Trümmern lebend geborgen. Die Eltern mit ihren Kindern zwischen 15 und 24 Jahren seien ins Krankenhaus gebracht worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ein Nachbarspaar aus demselben Gebäude sei nach 107 Stunden gerettet worden.

Die Helfer jubelten und klatschten als sie die Frau auf einer Trage zum Krankenwagen brachten. Die Frau winkte den Rettern zu, wie auf CNN Türk zu sehen war. Die Reporterin des Senders brach vor Freude in Tränen aus. Die Rettung erfolgte in der Stadt Iskenderun in der Provinz Hatay, die besonders stark vom Beben getroffen wurde.

In der Provinz wurden zudem eine 21-Jährige und ihr 7-jähriger Bruder nach 107 Stunden lebend geborgen, wie die an der Rettung beteiligte Feuerwehr der Küstenstadt Antalya mitteilte.

Auch Schweizer Helfer berichteten von einem Wunder: Sie retteten in Hatay am Freitagmorgen ein sechs Monate altes Baby und seine Mutter lebend aus den Trümmern. Dort war das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe (SKH) zusammen mit lokalen Partnern im Einsatz. Mit Hilfe von Schweizer Suchhunden seien elf Verschüttete lebend gerettet worden, teilte die SKH-Sprecherin mit.

Das Beben mit einer Stärke von 7,7 hatte am frühen Montagmorgen das Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei erschüttert und enorme Zerstörungen angerichtet. Am Montagmittag folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in derselben Region.

Syrische Retter: Keine UN-Hilfe im Nordwesten angekommen

GENF: Im Nordwesten Syriens ist nach Angaben der syrischen Rettungsorganisation Weißhelme bis Freitag keine humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen (UN) für die Erdbebenopfer eingetroffen. Der Chef der Weißhelme, Raed Al-Saleh, machte den UN schwere Vorwürfe und appellierte an Regierungen in aller Welt, direkte Hilfe außerhalb der UN zu organisieren. «Die Vereinten Nationen sind auf der Seite der Regierung, nicht der Menschen», sagte Al-Saleh nach Angaben eines Übersetzers. «Sie sollten sich bei den Menschen entschuldigen.»

Al-Saleh sprach aus der Region Idlib per Videolink zu Mitgliedern der Vereinigung der UN-akkreditierten Presse in Genf (ACANU). Die Region wird von Aufständischen kontrolliert, die seit zwölf Jahren einen Bürgerkrieg gegen die Regierung in Damaskus führen.

Nach Angaben von Al-Saleh waren in der Region seit dem Erdbeben am Montag ganze sechs Lastwagen eingetroffen. Dabei handele es sich aber um Hilfsgüter des Welternährungsprogramms (WFP), die schon vor der Katastrophe auf dem Weg waren, wegen logistischer Hürden aber erst mit Verspätung in Atmeh eintrafen. Nach Angaben des WFP sind aber aus Lagern, die bereits in Nordwestsyrien waren, Nahrungsmittel an 24.000 Menschen verteilt worden.

Tausende Familien harrten bei tiefen Temperaturen im Freien aus, ohne Zelte und ohne Nahrungsmittel oder andere Hilfsgüter, sagte Al-Saleh. Das UN-Nothilfebüro OCHA habe mehrfach nach dem Bedarf gefragt, aber nichts geschickt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Mittwoch in Genf zwei Frachtmaschinen voller Hilfsgüter für Damaskus angekündigt, aber nach Angaben von Al-Saleh war bis Freitag aus regierungskontrollierten Gebieten nichts in der Region angekommen.

Nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) war am Donnerstagabend der erste aus der Türkei geschickte UN-Konvoi aus sechs Lastwagen in der Rebellenregion eingetroffen. An Bord waren Decken, Matratzen, Zelte, Solarlampen und anderes für mindestens 5000 Menschen an Bord. Ein zweiter Konvoi mit 14 Lastwagen überquerte am Freitagmorgen die Grenze und war auf dem Weg nach Idlib, wie ein IOM-Sprecher in Genf sagte.