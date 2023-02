Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Sonntag

Türkische Soldaten suchen in Islahiye in einem eingestürzten Gebäude nach Opfern. Foto: EPA-EFE/Necati Savas

Türkische Regierung bittet um Wohnraum für Erdbebenopfer

ANKARA: Die türkische Regierung ruft Immobilien-Besitzer zur Bereitstellung von Wohnraum für die Erdbebenopfer auf. Eigentümer von leerstehenden oder ungenutzten Wohnungen und Häusern können über eine eigens hierfür eingerichtete Internetseite ihren Wohnraum entweder kostenlos oder zu einem günstigen Mietpreis zur Verfügung stellen, wie Vize-Präsident Fuat Oktay im Staatssender TRT mitteilte. Voraussetzung für die wohltätige Hilfe ist, dass die Wohnung für mindestens drei Monate zur Verfügung gestellt wird.

Auch diejenigen, die keine ungenutzten Immobilien besitzen, haben demnach die Möglichkeit, Geld für die obdachlos gewordenen Opfer zu spenden. Das Geld soll den Angaben zufolge zur Finanzierung von Unterkünften verwendet werden.

Laut Oktay sollen die örtlich zuständigen Behörden feststellen, ob die bereitgestellten Wohnungen und die Mietpreise angemessen sind. Bei der Zuteilung der Wohnungen sollen besonders bedürftige Menschen vorrangig behandelt werden, so etwa Menschen mit Behinderungen, Ältere oder chronisch Kranke.

Vize-Präsident Oktay warnte gleichzeitig davor, die durch die Erdbebenkatastrophe entstandene hilflose Lage der Betroffenen durch überhöhte Mieten auszunutzen. Er kündigte an, ein solche Praxis nicht zu dulden und Menschen entsprechend zur Rechenschaft zu ziehen.

UN-Hilfe hat noch immer nicht alle Erdbebenopfer erreicht

DAMASKUS: Fast zwei Wochen nach den schweren Erdbeben haben im Nordwesten Syriens noch immer nicht alle Menschen Nothilfe erhalten. «Wir stehen noch am Anfang und haben das Schlimmste noch nicht gesehen», sagte der für Syrien zuständige UN-Nothilfekoordinator Muhannad Hadi der Deutschen Presse-Agentur. Bislang seien beispielsweise etwa 60.000 Menschen mit Wasser und rund 13.000 Erdbebenopfer mit Zelten versorgt worden. Nach UN-Angaben sind derzeit aber rund 40.000 Haushalte ohne Obdach.

Sollte die nötige Finanzierung, die die UN allein für Syrien mit 400 Millionen Dollar veranschlagt, nicht zustandekommen, könne auch künftig nicht allen geholfen werden, warnt Hadi.

Noch immer kommen demnach auch keine Hilfen aus den Regierungsgebieten in die von Rebellen kontrollierten Erdbebenregionen. Die UN will Hilfen eigentlich verstärkt auch über die inländischen Grenzen der Konfliktparteien in den von den Beben schwer getroffenen Nordwesten des Landes fließen lassen. «Wir waren noch nicht in der Lage das umzusetzen», räumt der Nothilfekoordinator ein. Die Transporte der UN für die Rebellengebiete kommen demnach bislang ausschließlich über die Türkei. Syrien ist nach Jahren des Bürgerkriegs zersplittert in Gebiete unter verschiedener Kontrolle. Das erschwert die humanitäre Hilfe nach der Katastrophe deutlich.

Die UN fürchten derweil zudem Gewalt gegen Frauen und Kinder, die derzeit im Freien schlafen oder in Notunterkünften keinen sicheren Zugang zu Toiletten haben. Hadi warnt, dass der Schutz für diese vulnerablen Gruppen in Nordwestsyrien dringend ausgebaut werden müsse. Etliche Kinder hätten ihre Angehörigen verloren.