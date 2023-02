Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Montag

Ägyptens Außenminister besucht nach Erdbeben Assad in Syrien

DAMASKUS: Zum ersten Mal seit Beginn des Bürgerkriegs hat Ägyptens Außenminister Samih Schukri am Montag Syriens Präsident Baschar al-Assad getroffen. Schukri wolle in der Türkei und Syrien den Erdbebenopfern Unterstützung und Solidarität zeigen, teilte das ägyptische Außenministerium mit. Er sei «glücklich» über den Besuch, sagte Schukri Reportern in Syriens Hauptstadt Damaskus.

Die Beziehungen Ägyptens und vieler anderer arabischer Länder zu Syrien waren wegen Assads brutalen Vorgehens gegen die eigene Bevölkerung im Krieg lange Zeit angespannt. Assad werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit angelastet, darunter der Einsatz von Chemiewaffen.

Nach den Erdbeben stehen die Zeichen aber auf Annäherung: Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi telefonierte erstmals seit seiner offiziellen Amtsübernahme 2014 mit Assad. Der syrische Machthaber traf zudem die jordanischen und emiratischen Außenminister sowie Omans Sultan Haitham bin Tarik. Assad, dessen Führung inzwischen wieder zwei Drittel des Landes kontrolliert, versucht die Katastrophe zu nutzen, um seine weitgehende politische Isolation zu überwinden.

Nach Angaben des ägyptischen Außenministeriums will Schukri nach seinem Besuch in Syrien auch in die Türkei reisen und dort etwa ein ägyptisches Schiff mit Hilfslieferungen in Empfang nehmen.

Wieder Erdbeben - Provinz Malatya bebt mit Stärke 5,5

ISTANBUL: Genau drei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat in der türkischen Provinz Malatya erneut die Erde gebebt. Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und 69 verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Das Beben hatte laut dem Erdbebenwarte Kandilli eine Stärke von 5,5 und sein Epizentrum in der Gemeinde Yesilyurt.

Die Provinz Malatya wurde auch von den heftigen Erdbeben am 6. Februar stark getroffen. Bürgermeister Selahattin Gürkan sagte dem Sender Habertürk, allein in Malatya seien etwa 2300 Menschen ums Leben gekommen. Laut offiziellen Angaben starben bei den Doppelbeben und in deren Folge bisher mehr als 44.000 Menschen allein in der Türkei, in Syrien mindestens 5900 Menschen.