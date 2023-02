Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Montag

Blinken wirbt für schnelle Nato-Norderweiterung

ANKARA: US-Außenminister Antony Blinken hat bei einem Besuch in der Türkei mit Nachdruck für eine baldige Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Nato geworben. Die Vereinigten Staaten unterstützten eine Aufnahme «so schnell wie möglich», sagte Blinken bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu am Montag in Ankara. Beide Länder seien auch bereits mit konkreten Schritten auf die Türkei zugegangen. Die Türkei blockiert die Aufnahme bislang. Der Errweiterung müssen alle derzeit 30 Mitglieder der westlichen Militärallianz zustimmen. Auch aus Ungarn fehlt noch das Ja.

Schweden und Finnland hatten im Mai 2022 nach jahrzehntelanger Neutralität unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Aufnahme beantragt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begründet die Blockade vor allem mit vermeintlicher schwedischer Unterstützung für «Terroristen» aus der Türkei. Außenminister Cavusoglu appellierte unterdessen an den US-Kongress, der Lieferung von F-16-Kampfjets an die Türkei zuzustimmen. Diese Vereinbarung habe nichts mit der Nato-Norderweiterung zu tun.

Anfang Februar hatte eine Gruppe von Senatoren in den USA Einwände gegen ein Rüstungsgeschäft mit der Türkei angemeldet, solange das Land den Beitritt von Schweden und Finnland blockiert. 27 Senatoren von Demokraten und Republikanern riefen Präsident Joe Biden in einem Brief dazu auf, mit der Lieferung von Kampfjets zu warten, bis die Türkei die Beitrittsanträge ratifiziert hat. Blinken sagte dazu, die US-Regierung unterstütze die Aufrüstung bestehender F-16-Kampfjets und die Bereitstellung neuer Jets, auch aus eigenem Interesse.

US-Außenminister Blinken trifft Weißhelme - «heldenhafte Bemühungen»

DAMASKUS: US-Außenminister Antony Blinken hat bei seinem Besuch in der syrisch-türkischen Erdbebenregion Vertreter der Rettungsorganisation Weißhelme getroffen. Deren stellvertretender Leiter Faruk Habib bezeichnete die Unterstützung der USA bei dem Treffen als «entscheidend», wie die Zivilschützer am Sonntagabend bei Twitter mitteilten. Blinken habe die Arbeit und Expertise der Weißhelme sowie der Such- und Rettungsteams gelobt und dabei von «heldenhaften Bemühungen» nach der Katastrophe gesprochen.

Die Weißhelme sind mit etwa 3000 Freiwilligen im Nordwesten Syriens in den Rebellengebieten aktiv, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Darunter sind der Organisation zufolge Freiwillige mit verschiedenem beruflichem Hintergrund, etwa Bäcker und Apotheker sowie Feuerwehrleute und Ingenieure. Zu ihrer Hauptarbeit zählt die Rettung von Zivilisten nach Luftangriffen im Bürgerkrieg, sie betreiben aber auch Notunterkünfte. Seit 2013 kamen mehr als 280 Freiwillige ums Leben.

Blinken hatte bei seinem Besuch am Sonntag weitere Erdbebenhilfe der US-Regierung für die Türkei und Syrien in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (rund 93 Millionen Euro) angekündigt. Damit hätten die USA nun insgesamt 185 Millionen Dollar zugesagt. Davon sollen Hilfsgüter wie Medikamente, Decken, Zelte und warme Kleidung gekauft werden.