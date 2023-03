Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Mittwoch

Mindestens ein Toter nach Überschwemmungen in Südosttürkei

ISTANBUL: Rund fünf Wochen nach dem Erdbeben in der Südosttürkei ist bei Überschwemmungen mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Container im Garten eines Hauses sei in der Provinz Adiyaman weggeschwemmt worden, sagte der Gouverneur Numan Hatipoglu der Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch. Vier Menschen werden demnach vermisst.

In der Nachbarprovinz Sanliurfa wurde DHA zufolge die Notaufnahme eines Krankenhauses überflutet. Die Patienten seien evakuiert worden. Bilder zeigten, wie Autos von den Wassermassen weggerissen wurden. Der Gouverneur von Sanliurfa rief die Menschen dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Schulen wurden für einen Tag geschlossen.

Bereits am Vortag hatte Starkregen den Menschen in der Erdbebenregion zu schaffen gemacht. In Iskenderun in der Provinz Hatay drang Wasser etwa in Zelte ein. Bei der Erdbebenkatastrophe am 6. Februar sind alleine in der Türkei mehr als 48.000 Menschen ums Leben gekommen. Hunderttausende sind obdachlos und in Notunterkünften wie Zelten untergekommen.