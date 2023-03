Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Mittwoch

Bundeswehr errichtet in Türkei Rettungszentrum für Erdbebenopfer

BERLIN: Ein Vorauskommando der Bundeswehr ist nach dem Erdbeben in der Türkei für den Aufbau eines medizinischen Rettungszentrums eingetroffen. Eine erste Transportmaschine der Luftwaffe mit Soldaten und Material an Bord landete am Mittwoch auf dem Flughafen Incirlik. Wie das Kommando Sanitätsdienst weiter mitteilte, wird die mobile Sanitätseinrichtung als Hilfe nach der Naturkatastrophe in der Ortschaft Altinözü bei Hatay aufgebaut.

Das mobile Krankenhaus soll von mehr als 100 Soldaten betrieben werden und bietet Kapazitäten für die Pflege von Patienten, für Operationen, für Röntgendiagnostik und Laborfähigkeiten. Der medizinische Betrieb soll in der kommenden Woche aufgenommen werden. «In dieser humanitären Katastrophe ist es uns eine Herzensangelegenheit zu helfen», sagte der Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Ulrich Baumgärtner. Er verabschiedete das Vorauskommando am Morgen auf dem Fliegerhorst im niedersächsischen Wunstorf.

Cholera-Impfaktion im Erdbebengebiet von Syrien

GENF: In der Erdbebenregion im Nordwesten Syriens hat eine große Cholera-Impfkampagne begonnen. Insgesamt sollen 1,7 Millionen Impfdosen verabreicht werden, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch berichtete. 1400 Teams wollen in den nächsten zehn Tagen möglichst viele Haushalte sowie rund 90.000 Menschen aufsuchen, die obdachlos geworden sind und in Schulen, Märkten und Lagern kampieren. Bei dem Erdbeben kamen laut WHO mindestens 4500 Menschen im Nordwesten Syriens ums Leben, rund 9000 wurden verletzt.

Es sei Eile geboten, weil der Fastenmonat Ramadan bald anfängt, teilte die WHO mit. Der Cholera-Impfstoff wird geschluckt, aber der Großteil der muslimische Bevölkerung nimmt im Ramadan zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang nichts zu sich.

Cholera ist eine Durchfallerkrankung, die wegen des starken Flüssigkeitsverlustes bei Alten und Jungen lebensbedrohlich ist. Sie wird meistens durch Erreger im Trinkwasser ausgelöst, das mit Fäkalien oder Erbrochenem von erkrankten Personen verschmutzt ist, oder durch den Verzehr verunreinigter Lebensmittel.

Syrien hatte im vergangenen September einen Choleraausbruch in der Region gemeldet. Seitdem gab es mindestens 50.000 Verdachtsfälle. Mehr als zwei Millionen Menschen droht nach WHO-Angaben eine Infektion, weil sie kein sauberes Trinkwasser haben und die Abwasserentsorgung nicht richtig funktioniert.