Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Freitag

Dutzende Verletzte nach Erdbeben im Iran

TEHERAN: Bei einem Erdbeben im Nordwesten Irans sind Dutzende Menschen verletzt worden. Wie iranische Medien berichteten, zitterte in der Nacht zu Freitag nahe der Stadt Choi erneut die Erde. Laut der US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 5,6.

Mehrere Erdbeben rund um die Stadt in der Provinz West-Aserbaidschan schreckten in den vergangenen Monaten die Bewohner auf. Ende Januar kamen in derselben iranischen Region mehrere Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt.

Beben im Iran wecken derzeit bei den Landesbewohnern auch Erinnerungen an die schweren Erdbeben Anfang Februar in der Türkei und im Norden Syriens. Allein in der Türkei starben mehr als 50.000 Menschen.