Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Freitag

Zwei Männer nach 261 Stunden aus Trümmern gerettet

ISTANBUL: Rettungskräfte in der Türkei haben nach eigenen Angaben erneut zwei Männer aus den Trümmern in der Stadt Antakya retten können. Die beiden seien in der 261. Stunde nach Beginn der Erdbebenkatastrophe befreit worden, berichtete der staatsnahe Sender CNN Türk am Freitag und bezeichnete die Rettung der 26 und 34 Jahre alten Männer als «doppeltes Wunder». Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Einer der Männer habe gleich danach darauf bestanden, mit einem Angehörigen zu telefonieren, twitterte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Der Angerufene brach am Telefon in Tränen aus, als er von dem Geretteten hörte, wie auf einem Video zu sehen war. Der Mann werde nach einer ersten Behandlung im Feldlazarett nun im Krankenhaus behandelt, so Koca auf Twitter.

Menschen können in der Regel etwa 72 Stunden ohne Wasser überleben. Die, die nun noch gerettet werden, müssen Medizinern zufolge also irgendeine Art von Wasserversorgung in den Trümmern gefunden haben.

Ärztekammer: Zugang zu sauberem Trinkwasser nach Erdbeben gefährdet

ISTANBUL: Nach den verheerenden Erdbeben ist in der Südosttürkei nach Angaben der örtlichen Ärztekammer der Zugang zu sauberem Trinkwasser gefährdet. Leitungswasser könne womöglich durch Vermischung mit der Kanalisation verseucht sein und sei deswegen zurzeit nicht zu genießen, sagte der Chef der Ärztekammer (TTB) im südtürkischen Adana, Selahattin Mentes, der Deutschen Presse-Agentur. Das Wasser werde zurzeit untersucht.

In manchen Bezirken wie Nurdag in Gaziantep gebe es gar kein Wasser, weil alles zerstört worden sei. «Wir brauchen dringend Zugang zu sauberem Trinkwasser in der Region und müssen Hygiene herstellen. Außerdem muss der Müll entsorgt werden», sagte er. Andernfalls drohten Infektionskrankheiten wie Cholera.

Adana ist von der Erdbeben-Katastrophe nicht so stark betroffen wie die benachbarten Provinzen. Die Ärztekammer hat Mediziner in die stark zerstörten Regionen geschickt und in ihrem Hauptgebäude in Adana ein Lager eingerichtet. Dort stapeln sich Kisten mit Medikamenten, Babywindeln und Binden - zur Lieferung an die Betroffenen.

Auf die Frage, woran es fehle, sagte TTB-Vizechef Ali Ihsan Ökten: «Wir brauchen Chlortabletten, wir brauchen mobile Toiletten, Reinigungsmittel und Impfungen gegen Tetanus und Diphtherie.» Der Bedarf an Lebensmitteln sei dagegen zurzeit gedeckt.

UN brauchen eine Milliarde Dollar für türkische Erdbebenhilfe

NEW YORK/ISTANBUL: Nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei bitten die Vereinten Nationen ihre Mitgliedstaaten um eine Milliarde Dollar (940 Millionen Euro) Unterstützung. Dieses Geld solle «5,2 Millionen Menschen helfen und es Hilfsorganisationen ermöglichen, die lebenswichtige Unterstützung für staatlich geführte Hilfsmaßnahmen in einer Reihe von Bereichen, darunter Ernährungssicherheit, Schutz, Bildung, Wasser und Unterkünfte, schnell auszuweiten», sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in New York.

Zuvor hatten die UN um knapp 400 Millionen Dollar Unterstützung für Syrien gebeten.

Am frühen Montagmorgen vor einer Woche hatte ein erstes Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Die Zahl der bestätigten Toten lag am Donnerstag in der Türkei und Syrien bei mehr als 42.000, Zehntausende wurden verletzt, Tausende vermisst.