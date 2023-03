Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Donnerstag

Mehrere Trüffelsucher sterben bei Landminen-Explosion

DAMASKUS: In Syrien sind nach Angaben von Aktivisten erneut mehrere Trüffelsammler bei der Explosion einer Landmine ums Leben gekommen. Mindestens acht Menschen starben und 35 weitere wurden verletzt, wie die Syrische Beobachtungsstelle am Donnerstag mitteilte. Der Lastwagen, mit dem die Trüffelsucher zur Arbeit fuhren, sei in der Provinz Dair al-Saur im Osten des Landes von der Detonation getroffen worden.

Immer wieder kommt es im Bürgerkriegsland Syrien zu tödlichen Zwischenfällen mit explosiven Kriegsüberresten. Die Hilfsorganisation Handicap International schätzt, dass noch zwischen 100.000 und 300.000 Minen und Blindgänger im Land verstreut sind. Jüngst warnte die Organisation, dass aufgrund der Erdbeben im Nordwesten des Landes womöglich viele Blindgänger bewegt wurden und bereits geräumte Gebiete wieder kontaminiert sein könnten. Die Gefahr für die Bevölkerung habe sich dadurch noch einmal erhöht.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle wurden seit Jahresbeginn bereits mindestens 51 Menschen bei Detonationen getötet, darunter 18 Kinder. Mindestens 118 Menschen seien zudem verletzt worden. Erst am Montag starben bei der Detonation zweier Landminen in der Nähe der Stadt Hama zehn Menschen, die ebenfalls Trüffel sammeln wollten. Die Minen waren vom Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) gelegt worden.