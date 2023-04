Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Dienstag

Weitere Annäherung: Saudischer Außenminister besucht Syrien

DAMASKUS: Im Zuge der Annäherung von Syrien und Saudi-Arabien ist der saudische Außenminister Faisal bin Farhan am Dienstag zu Gesprächen in Syrien eingetroffen. Wie die syrische Nachrichtenagentur Sana bestätigte, wurde er von Syriens Präsidenten Baschar al-Assad empfangen. Nach Abbruch ihrer Beziehungen verhandeln die beiden Länder seit kurzem über die Wiederaufnahme konsularischer Dienste. Syriens Außenminister Faisal al-Mikdad war bereits vergangene Woche zu Gesprächen im Golfstaat.

Es wird erwartet, dass bin Farhan den syrischen Präsidenten nach Saudi-Arabien einladen wird. Assad soll voraussichtlich nach Ende des Fastenmonats Ramadan im Golfstaat empfangen werden. Der syrische Machthaber war das letzte Mal im Oktober 2010 zu einem offiziellen Besuch in Saudi-Arabien gewesen. Das Königreich hatte die Beziehungen zu Syrien 2012 aus Protest gegen das brutale Vorgehen der syrischen Regierung gegen die eigene Bevölkerung gekappt.

Für Syriens international isolierten Präsidenten Assad ist die Annäherung an das einflussreiche Königreich ein wichtiger politischer Erfolg. Die Erdbeben vom 6. Februar in Syrien und der Türkei hatte er zum Anlass genommen, wieder stärker in Kontakt mit seinen arabischen Nachbarn zu treten und dies öffentlichkeitswirksam zur Schau zu stellen. Dem syrischen Machthaber werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit angelastet, darunter der Einsatz von Chemiewaffen.