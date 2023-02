Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Dienstag

Niederländer spenden mehr als 180 Millionen Euro für Ukraine

DEN HAAG: Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges haben die Niederländer bereits rund 183 Millionen Euro für Kriegsopfer gespendet. Mehr als 2,8 Millionen Menschen sei damit bereits geholfen worden, teilten die elf beteiligten Hilfsorganisationen am Dienstag in Den Haag mit. Die Spendenaktion mit dem Sonderkonto «Giro555» war vor einem Jahr angelaufen. Rund 82 Millionen Euro wurden demnach bisher ausgegeben, vorwiegend für akute Nothilfe wie Nahrung, Trinkwasser, Öfen, Schlafsäcke und Zelte. Spenden würden nun auch für den Wiederaufbau von Häusern und Schulen verwendet.

Traditionell rufen Hilfsorganisationen in den Niederlanden bei großen Katastrophen die rund 17 Millionen Einwohner gemeinsam zu Spenden auf. Die Hilfe für die Ukraine ist dabei die Aktion mit dem zweitgrößten Spendenaufkommen bisher - nach derjenigen für Opfer des Tsunamis in Asien 2004/2005 mit rund 208 Millionen Euro. Zurzeit werden auch Spenden für Opfer der Erdbeben in der Türkei und Syrien gesammelt. Dort kamen bisher mehr als 108 Millionen Euro zusammen.

Sieben Verletzte nach Brand eines Zelts von Erdbebenopfern

DAMASKUS: Nach den verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion drohen den Überlebenden der Katastrophe neue Gefahren. In Syrien wurden sieben Menschen verletzt, weil ihr Zelt beim Heizen Feuer fing, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mitteilte. Darunter seien sechs Kinder. Der Unfall ereignete sich den Aktivisten zufolge am Montagabend in einem Camp für Erdbebenopfer in der Nähe der Stadt Idlib.

«Weil es nachts sehr kalt ist, verwenden die Menschen unsichere Heizmethoden», sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel-Rahman, der dpa. Immer wieder komme es deshalb zu Unfällen in Zelten, in denen Menschen untergebracht sind, die bei den Erdbeben ihr Zuhause verloren haben. Erst in der vergangenen Woche sei eine Frau getötet worden, ein Mann habe schwere Verbrennungen erlitten.