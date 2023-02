Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Dienstag

Baerbock und Faeser sagen anhaltende Hilfe für Erdbebenopfer zu

GAZIANTEP: Deutschland hat den Betroffenen des verheerenden Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet bestmögliche akute Hilfe und anhaltende Unterstützung beim Wiederaufbau zugesagt. «Unser Mitgefühl erschöpft sich nicht in Worten und es wird auch nicht nachlassen, wenn die Katastrophe und ihre Folgen in den Nachrichten von anderen Schlagzeilen verdrängt werden», versprach Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Dienstag zu einem gemeinsamen Besuch mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) im Südosten der Türkei.

Faeser versicherte die «tief empfundene Solidarität» der Bundesregierung angesichts der Zehntausenden Opfer. «Die Überlebenden, die alles verloren haben, brauchen schnell winterfeste Unterkünfte», sagte sie vor dem Abflug zu dem Besuch. Nachdem die Bundeswehr mit 20 Flügen mehr als 340 Tonnen Hilfsmaterial in die Türkei gebracht habe, transportiere die Luftwaffe an diesem Dienstag erneut 13 Tonnen Hilfsgüter in die Türkei. Darunter seien 100 Zelte, 400 Feldbetten und mehr als 1000 Schlafsäcke.

Am 6. Februar hatten zwei starke Beben die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Das Epizentrum lag jeweils in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras. Mehr als 47.000 Menschen sind ums Leben gekommen, davon mehr als 41.000 in der Türkei.

Gut zwei Wochen nach den Erdstößen wollten sich Baerbock und Faeser ein Bild der Lage machen. In der Stadt Gaziantep war ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern von in der Türkei und in Syrien arbeitenden Hilfsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen geplant. In der weiter nordwestlich gelegenen und ebenfalls stark betroffenen Region Kahramanmaras wollen die Ministerinnen in einer Zeltstadt mit Erdbebenopfern und Helfern sprechen.

Anadolu: Sechs Tote nach neuem Erdbeben

ISTANBUL: Bei dem erneuten Erdbeben in der Südosttürkei ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf sechs gestiegen. Die Rettungskräfte hätten in der Provinz Hatay in der Nacht drei Tote aus den Trümmern geborgen, berichtete Anadolu am Dienstag. Zuvor waren nach offiziellen Angaben bereits drei Menschen ums Leben gekommen. Fast 300 Menschen wurden demnach verletzt.

Laut der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad hatten am Montagabend - 14 Tage nach den Beben mit Zehntausenden Toten - zwei Beben im Abstand von drei Minuten die Provinz Hatay mit Stärken von 6,4 und 5,8 erschüttert. Das Beben war Medienberichten zufolge auch in den umliegenden Provinzen der Türkei sowie im Norden Syriens, in Israel, im Irak und im Libanon zu spüren.

Welthungerhilfe: In Nordwestsyrien kommt zu wenig Erdbebenhilfe an

BERLIN: Die Welthungerhilfe hat unmittelbar vor dem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) im südosttürkischen Erdbebengebiet mehr Hilfe für die betroffenen Syrer angemahnt. «Insbesondere in Nordwestsyrien kommt bisher immer noch zu wenig von der dringend benötigten Unterstützung an», sagte der Generalsekretär der Hilfsorganisation, Mathias Mogge, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Baerbock und Faeser wollen sich an diesem Dienstag ein Bild von der Lage in der Region machen.

Die Öffnung weiterer Grenzübergänge zwischen der Türkei und Syrien sei ein Anfang, sagte Mogge. «Aber nun müssen endlich Hilfsgüter wie Wasser, Medikamente, Nahrung und Zelte schnell in ausreichenden Mengen geliefert werden.» Mitarbeiter vor Ort berichteten, «dass sich die Menschen in den syrischen Erdbebengebieten zum zweiten Male von der internationalen Staatengemeinschaft im Stich gelassen fühlen». Die Welthungerhilfe leiste mit lokalen Partnern Überlebenshilfe, aber die Not sei riesig. «Wir werden einen langen Atem brauchen, um den Opfern des Erdbebens nicht nur beim Überleben sondern auch in der ersten Phase des Wiederaufbaus zur Seite zu stehen», sagte er voraus.

Am 6. Februar hatten zwei starke Beben die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Das Epizentrum lag jeweils in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras. Mehr als 47.000 Menschen sind ums Leben gekommen, davon mehr als 41.000 in der Türkei.

Die Welthungerhilfe begrüße ausdrücklich, dass die Bundesregierung die Hilfe für die Erdbebenopfer noch einmal erhöht habe und sich die beiden Ministerinnen ein Bild von der Lage vor Ort machen, sagte Mogge. «Das ist eine gute Nachricht für die Millionen Betroffenen, die alles verloren haben.» Baerbock hatte der «Bild am Sonntag» vor dem Hintergrund der Lage im Norden Syriens gesagt, die Regierung erhöhe ihre Hilfe für die Region um über 22 Millionen Euro.

Auswärtiges Amt: Zweistellige Zahl Visa für Erdbebenopfer

ISTANBUL: Gut eine Woche nach der Einführung vereinfachter Visa-Verfahren für Erdbebenopfer hat Deutschland einer «zweistelligen Zahl» Menschen aus der Türkei Einreiseerlaubnisse erteilt. Weitere Anträge seien in Bearbeitung, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Bis Freitagnachmittag waren demnach 20 Visa ausgestellt worden.

Das von der Bundesregierung als unbürokratisch angekündigte Verfahren richtet sich an Betroffene in Syrien und der Türkei. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, zeitweise bei Angehörigen in Deutschland unterzukommen. Das Vorhaben wurde teils kritisiert, weil trotz des Versprechens eines unbürokratischen Verfahrens zum Beispiel ein gültiger Pass und ein biometrisches Foto benötigt werden. Angesichts der Zerstörung in den betroffenen Gebieten seien die nötigen Unterlagen oft nicht zu beschaffen, erklärten Kritiker.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte die Kritik zurückgewiesen. «Mehr können wir an dieser Stelle an Erleichterung kaum machen», sagte sie am Mittwoch der «hessenschau extra» im Hessischen Rundfunk. Man werde aber gegebenenfalls nachbessern, etwa beim Personal der Ausländerämter.