Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Flugbetrieb nach beendeter Geiselnahme in Hamburg wieder angelaufen

HAMBURG: Tausende Fluggäste sind vom Samstagabend an von der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen betroffen, Hunderte Flüge werden gestrichen. Erst nach über 20 Stunden läuft der Flugbetrieb wieder langsam an.

Nach dem Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist der Flugbetrieb wieder angelaufen. «Der Flughafen hat wieder geöffnet», sagte ein Airport-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Laut der Website flightradar24.com landete als erstes Flugzeug eine Eurowings-Maschine aus Hannover. Bis zum Abend sollten nach Angaben des Sprechers weitere Starts und Landungen folgen.

Es sei aber weiter mit Streichungen und Störungen im Ablauf zu rechnen, sagte der Sprecher. Passagiere sollten ihren Flugstatus überprüfen und sich bei Bedarf an die Airline wenden.

Der Flughafen war für mehr als 20 Stunden geschlossen, nachdem ein bewaffneter Mann am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war. Am Sonntagnachmittag ergab sich der Mann der Polizei, er wurde festgenommen.

Für Sonntag waren laut Flughafen insgesamt 286 Flüge mit 34.500 Passagieren geplant - 139 Abflüge und 147 Ankünfte. 213 Flüge mussten demnach gestrichen werden. Bereits am Samstag waren 27 Flüge mit rund 3200 Passagieren von der Schließung des Airports betroffen.

Am Montag «weitestgehend Normalbetrieb» am Hamburger Flughafen

HAMBURG: Der Flughafen in Hamburg rechnet für Montag weitestgehend mit Normalbetrieb. Nach dem Ende der Geiselnahme am Airport lief der Flugbetrieb am Sonntag wieder um 17.30 Uhr an. Erste Flugzeuge seien wieder gestartet und gelandet. Bis Betriebsende könne es noch zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen kommen. Am Montag seien jedoch 152 Starts und 162 Landungen geplant.

Vereinzelt kann es den Angaben zufolge jedoch vorkommen, dass Flüge gestrichen werden oder sich verzögern. «Daher werden Fluggäste und Abholende gebeten, sich laufend über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren und bei Bedarf ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren», heißt es in der Mitteilung.

Geiselnahme auf Hamburger Airport zu Ende - Kind befreit

HAMBURG: Die Geiselnahme auf Hamburgs Flughafen ist nach mehr als 18 Stunden beendet. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag festgenommen, das Kind scheint unverletzt. Der Vater hatte zusammen mit seiner Tochter das Auto verlassen.

Glückliches Ende einer mehr als 18-stündigen Nervenschlacht am Hamburger Flughafen: Eine Geiselnahme ist am Sonntagnachmittag auf dem Rollfeld unblutig zu Ende gegangen. «Der Tatverdächtige hatte zusammen mit seiner Tochter das Auto verlassen», schrieb die Polizei auf X, früher Twitter. «Der Mann wurde widerstandslos von den Einsatzkräften festgenommen. Das Kind scheint unverletzt zu sein.»

Seit Samstagabend hatte der bewaffnete Geiselnehmer die Polizei in Atem gehalten. Der 35-Jährige durchbrach gegen 20.00 Uhr mit seinem Auto samt Tochter eine Absperrung am Tor zum Vorfeld des Airports. Er schoss auf dem Gelände in die Luft und warf Brandsätze aus dem Wagen. Mehr als 18 Stunden lang stand sein Auto danach neben einer Maschine der Turkish Airlines.

Vorausgegangen war laut Polizei wohl ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Die Nacht hindurch und auch am Sonntag stand die Polizei in Verhandlungen mit dem Mann. Der Flugbetrieb ruhte.

Die Ehefrau des Geiselnehmers, die sich in Stade bei Hamburg aufgehalten haben soll, hatte sich nach Angaben eines Sprechers wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. Die Frau hielt sich am Sonntag am Airport auf.

Der Flughafen war wegen der Geiselnahme weiträumig gesperrt. Nach Angaben des Flughafens vom Sonntagvormittag waren seit dem eigentlichen Betriebsbeginn um 6.00 Uhr bis 11.00 Uhr bereits 126 Flüge gestrichen worden. Fünf Ankünfte seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden. Für den gesamten Tag seien eigentlich 286 Flüge - 139 Abflüge und 147 Ankünfte - mit rund 34.500 Passagieren geplant. Wie viele davon tatsächlich stattfinden können, ist laut Flughafen unklar. Bereits am Samstag waren 27 Flüge mit rund 3200 Passagieren betroffen.

Geiselnahme in Hamburg: Mutter will so schnell wie möglich zu Tochter

HAMBURG: Die Mutter des Mädchens, das am Hamburger Flughafen vom Vater als Geisel genommen wurde, möchte so schnell wie möglich zu ihrer Tochter. «Die Mutter möchte natürlich so schnell es geht zu ihrem Kind», sagte der Leiter des Kriseninterventionsteams des DRK Hamburg, Malte Stüben, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmittag. Die Mutter stehe in direktem Kontakt mit dem DRK und befinde sich auch am Airport.

Wegen der noch laufenden Geiselnahme könne ein direkter Kontakt derzeit nicht gewährleistet werden. «Das heißt, wir halten die Situation gemeinsam mit der Mutter aus und gucken, was die Mutter jetzt braucht, um das für sie einigermaßen erträglich zu machen», sagte Stüben. Das könnten ganz banale Dinge wie Essen und Trinken sein, aber auch Gespräche mit einer Psychologin.

Es sei auch eine Kinderärztin da, die sich um das vierjährige Mädchen kümmern soll, wenn die Geiselnahme beendet sei. Der 35 Jahre alte bewaffnete Vater des Kindes war nach einem Sorgerechtsstreit am Samstagabend mit dem Mädchen in einem Auto durch Absperrungen am Flughafen gebrochen und auf das Vorfeld gefahren. Dort sitzen Vater und Kind seit nunmehr rund 16 Stunden im Wagen.