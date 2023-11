Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Geiselnahme in Hamburg: Polizei setzt auf «Verhandlungslösung»

HAMBURG: Die Polizei befindet sich aktuell nach eigenen Angaben in gutem Kontakt mit dem bewaffneten Geiselnehmer am Hamburger Flughafen. «Wir haben Kriminalpsychologen im Einsatz und wir sprechen aktuell mit dem Täter. Wir setzen hier auf eine Verhandlungslösung», sagte eine Polizeisprecherin am frühen Sonntagmorgen auf Nachfrage.

Der Mann ist den Ermittlern «zugewandt», wie die Sprecherin weiter sagte. Zudem sei es ein «absolut gutes Zeichen», dass er schon so lange mit den Einsatzkräften in Kontakt stehe. «Er will mit uns sprechen und das bewerten wir erst einmal als sehr positiv.»

Polizei zur Geiselnahme in Hamburg: Das Kind ist ein Mädchen

HAMBURG: Das vierjährige Kind, das sich in der Gewalt eines bewaffneten Geiselnehmers am Hamburger Flughafen befindet, ist ein Mädchen.

Dies bestätigte eine Polizeisprecherin am frühen Sonntagmorgen auf Nachfrage. Zuvor hieß es nur, dass der Mann ein vierjähriges Kind in seiner Gewalt habe. Der Hintergrund der Tat dürfte ein Sorgerechtsstreit sein, so die Ermittler.

Bewaffneter am Flughafen: Polizei geht von Sorgerechtsstreit aus

HAMBURG: Die Polizei geht davon aus, dass ein Sorgerechtsstreit der Hintergrund für das gewaltsame Eindringen eines bewaffneten Mannes auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens sein dürfte. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe sich das Kind, das der Mann bei sich habe, am Samstag bei der Mutter in Stade aufgehalten.

Man gehe davon aus, dass der Vater der Mutter das Kind «weggenommen» und möglicherweise unter Gewalteinwirkung ins Auto gesetzt habe, bevor er nach Hamburg und dort auf das Rollfeld des Flughafens fuhr, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstagabend auf Nachfrage.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei und Polizeipsychologe seien vor Ort. Der Mann, laut Polizei vermutlich 35 Jahre alt, hat den Angaben zufolge ein vier Jahre altes Kind im Auto. Der Hamburger Flughafen ist komplett geräumt worden.

Polizei: Keine akute Gefährdung Dritter durch Bewaffneten am Airport

HAMBURG: Die Polizei sieht keine akute Gefährdung mehr von Dritten durch den bewaffneten Mann am Hamburger Flughafen. Das Flugzeug auf dem Vorfeld, unter dem der Mann sein Auto abgestellt habe, sei inzwischen geräumt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Insofern gebe es keine Gefährdung Unbeteiligter mehr.

Der Bewaffnete hatte nach Angaben der Bundespolizei mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und ist auf das Vorfeld des Airports gefahren. Der Mann habe eine Waffe und damit bereits zwei Mal in die Luft geschossen. Er hat ein vierjähriges Kind bei sich. Ob ein weiteres Kind im Auto ist, sei noch unklar.

Polizei: Nichts von möglichen Verletzten bekannt

HAMBURG: Die Polizei hat aktuell keine Erkenntnisse, dass nach dem Eindringen eines bewaffneten Mannes auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens jemand verletzt worden ist. Das gelte auch für den Täter und das Kind, das er bei sich habe. «Uns ist im Moment nicht bekannt, dass jemand verletzt ist», teilte eine Sprecherin der Polizei am Samstagabend auf Nachfrage mit.

Nach Angaben der Bundespolizei hat ein Bewaffneter mit seinem Fahrzeug gegen 20.00 Uhr ein Tor durchbrochen und ist auf das Vorfeld des Airports gefahren. Der Mann habe eine Waffe und damit zwei Mal in die Luft geschossen. Inzwischen ist den Angaben zufolge bestätigt, dass ein vier Jahre altes Kind bei dem Mann im Auto ist. Ob sich in dem Fahrzeug noch ein zweites Kind befand, wie zunächst vermutet, war unklar.

Wegen Geisellage am Samstag kein Flugverkehr mehr am Airport Hamburg

HAMBURG: Wegen des Eindringens eines bewaffneten Mannes mit einem Auto auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens sind für Samstag alle Starts und Landungen gestrichen worden. «Aufgrund einer polizeilichen Maßnahme auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens finden am heutigen 4. November keine Starts und Landungen mehr statt», teilte der Airport auf seiner Homepage mit. Alle betroffenen Passagiere sollten sich direkt an die Fluggesellschaft wenden.

Nach Angaben einer Flughafensprecherin wären von der offiziellen Sperre des Flughafens um 20.24 Uhr bis Betriebsschluss um 23.00 Uhr normalerweise sechs Starts und 21 Landungen erwartet worden. Die erwarteten Flüge kämen unter anderem aus Hurghada, Agadir, Malaga oder Lissabon, hieß es.

Nach Angaben der Bundespolizei hat ein Bewaffneter mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und ist auf das Vorfeld des Airports gefahren. Der Mann habe eine Waffe und damit bereits zwei Mal in die Luft geschossen. Inzwischen ist den Angaben zufolge bestätigt, dass mindestens ein Kind bei dem Mann im Auto ist.

Polizei im Kontakt mit Hamburger Geiselnehmer

HAMBURG: Die Hamburger Polizei ist im Kontakt mit dem bewaffneten Geiselnehmer, der am Samstagabend auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen ist. «Wir haben eben guten Kontakt zu dem Täter zu bekommen», sagte eine Polizeisprecherin am späten Samstagabend. Mit dem Mann werde auf Türkisch verhandelt.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei und Polizeipsychologe seien vor Ort. Der Mann hat den Angaben zufolge ein vier Jahre altes Kind mit im Auto. Der Hamburger Flughafen ist wegen des Eindringens des Mannes in einem Auto geräumt worden.

Hamburger Flughafen gesperrt - 27 Flüge betroffen

HAMBURG: Der Flughafen Hamburg ist wegen des Eindringens eines Autos auf das Vorfeld weitgehend geräumt. «Der Flughafen wird geräumt und ist es größtenteils auch schon», sagte eine Flughafensprecherin am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Es seien auch mehrere Maschinen bereits geräumt worden.

Auf der Homepage des Flughafens hieß es am Abend: «Aufgrund einer bundespolizeilichen Maßnahme sind zurzeit keine Starts und Landungen möglich.» Die Airport-Sprecherin sagte, von der offiziellen Sperre des Flughafens um 20.24 Uhr bis Betriebsschluss um 23.00 Uhr wären normalerweise sechs Starts und 21 Landungen erwartet worden.

Die erwarteten Flüge kämen unter anderem aus Hurghada, Agadir, Malaga oder Lissabon, hieß es. Teilweise seien sie bereits umgeleitet worden, teils seien Flüge gestrichen worden. Wie es mit dem Flugverkehr weitergehe, hänge von der Einsatzlage ab, sagte die Sprecherin.

Nach Angaben der Bundespolizei hat ein Bewaffneter mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren. Der Mann habe eine Waffe und damit bereits zwei Mal in die Luft geschossen. Inzwischen ist den Angaben zufolge bestätigt, dass ein Kind bei dem Mann im Auto ist. Ob sich in dem Fahrzeug noch ein zweites Kind befinde, wie zunächst vermutet, war unklar. Zuvor hatte sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet, wie der Sprecher sagte. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.