Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.22 | Überblick

Bundeswehr fliegt Journalisten bei G7-Gipfel zu Termin

ELMAU/GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Die Bundeswehr hat Journalisten beim G7-Gipfel vom internationalen Pressezentrum in Garmisch-Partenkirchen zu Schloss Elmau geflogen.

Wegen einer größeren Demonstration in der Stadt unter anderem von G7-Gegnern seien am Sonntagnachmittag Straßen nicht passierbar gewesen, sagte ein Bundeswehrsoldat, der an der Aktion beteiligt war. Um die Journalisten rechtzeitig zu einem Pressetermin in dem Tagungshotel zu bringen, habe man entschieden, sie mit einem Transporthubschrauber vom Typ Sikorsky CH-53 zu fliegen.